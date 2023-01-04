20 yıllık ‘sahte diş hekimi’ tutuklandı

Mersin'de, kendisini 'diş hekimi' olarak tanıtıp, 20 yıldır merdiven altı diş tedavisi yaptığı belirlenen M.Ç., polisten kaçıp saklandığı berberde yakalanarak tutuklandı.

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Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, CİMER üzerinden yapılan ihbarla harekete geçti. Ekipler, M.Ç.nin Toroslar ilçesine bağlı Akbelen Mahallesinde merdiven altı muayenehanede sahte diş hekimliği yaptığını ve yanlış tedavi uygulayarak mağduriyetlere neden olunduğu tespit etti.

M.Ç.’nin, muayene için gelenleri de binanın çatısına sakladığı saptandı. Muayenehaneye baskın yapan ekipler, şüpheliyi kaçarak saklandığı berber dükkanında yakaladı. İş yerinde yapılan kontrolde, diş muayenesi için gerekli malzemeler bulunurken, tedavi sırasında kullanılan malzemelerin tekrar kullanılmak üzere saklandığı belirlendi.

Yapılan detaylı aramadan sonra iş yeri, mühürlenirken, M.Ç. ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ç., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. (DHA)

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