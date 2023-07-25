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Adana’da 5.5 büyüklüğünde deprem

Adana 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.  Çevre illerde de hissedilen deprem korkuya neden oldu...

Yayınlanma: 08:54 - 25 Temmuz 2023 Güncellenme:
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Adana’da 5.5 büyüklüğünde deprem

AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 08.44’te merkez üssü Adana’nın Kozan ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yerin 3.7 kilometre derinliğinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem büyük korku ve paniğe neden oldu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde de etkilenen kentte vatandaşlar korkuyla kendilerini sokağa attı. Bölgede artçı sarsıntılar da devam ediyor…

Ayrıntılar geliyor…

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Adana AFAD deprem Kahramanmaraş Kandilli Rasathanesi
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