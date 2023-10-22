Avukat Feyza Altun anlattı! Ünlü fenomenin 100 milyonluk vurgunun perde arkası…

Sözcü Televizyonu’nda İpek Özbey’in konuğu olan Avukat Feyza Altun, 100 milyon liralık dolandırıcılık iddiasıyla ülkenin gündemine oturan sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sözcü İstanbul

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“Var Böyle Tipler” hesabıyla tanınan ve videoları milyonlarca kez izlenen sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu 100 milyon liralık dolandırıcılık iddiasıyla gündemde.

Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun yakın çevresinden “işbirliği teklifi” ile aldığı parayla yurt dışına kaçtıkları öne sürüldü.

SÖZCÜ Televizyonu'nda İpek Özbey'in sunduğu Nokta Atışı isimli programda Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun 100 milyonluk vurgunu ve yurt dışına kaçışlarının perde arkası masaya yatırıldı.

“2 AYDA 15 MİLYON DOLAR PARA KAZANIYOR”

Programa katılan Eski Mali Şube Müdürü Furkan Sezer, 100 milyon liralık dolandırıcılık iddiasıyla ülkenin gündemine oturan sosyal medya fenomeni çiftin kullandığı dolandırıcılık sisteminin isminin ‘ponzi’ sistemi olduğunu belirtti. Sezer şöyle devam etti:

“Bu sistemle ilk dolandırıcılık 1920 yılında yapılıyor. Yaklaşık 103 yıldır kullanılan bir dolandırıcılık sistemi ponzi sistemi. ‘Saadet zinciri’ diye de biliyoruz. İlk dolandırıcısından ismini alıyor.

Bir hikaye uyduruyor. Yatırım yapacak kişileri ikna ediyor. ‘Arbitraj karı ile para kazanıyorum' deyip, ‘Pul alıyorum pulların satışımda para kazanıyorum' deyip, 2 ayda 15 milyon dolar para kazanıyor.

Yatırım yapacak kişiyi ikna ediyorsunuz, sürekli aşağıdan gelen yeni yatırımcılardan üstteki ilk üye olanların kârını ödüyorsunuz. Her yeni kazanan altına birtakım kişileri eklemek zorunda ki, hem kendisi para kazansın hem de yukarıya para çıksın.

Sonsuz bir sistem değil, mutlaka bir yerde tıkanıyor. Ya son katılanın parasını ödeyemez hale geliyorsunuz, aynı hızla, aynı sayıda ve nitelikli mağdurlar gelmediği sürece. Sistem bir yerde tıkanıyor. Çiftlik Bank'ta da gördük bunu”

“YASAL BOŞLUKLARDAN KAÇABİLMEK İÇİN NETWORK MARKETING DİYORLAR”

Ponzinin suç olduğunu kaydeden Sezer, “Ponzi direkt suç. Yasal boşluğundan kaçabilmek için diyor ki; ‘Biz network marketing' yapıyoruz. Ne yapıyor? Markası kendisine ait bir araştırma yaptığınızda başka hiçbir yerde satılamayan ürün seçiyor. Bir saat yaptırıyor, kendi markasını bu saate veriyor. ‘Ben saati satıyorum, parfüm satıyorum. Yaptığım ponzi değil network marketing' diyor. Ama sistem aynı şekilde işliyor. Bu saati vergi incelemelerinden, müfettiş incelemelerinden, bilirkişi incelemelerinden kaçabilmek için, farklı yerlerden fiyat karşılaştırması olmaması için kendi markasıyla satıyor. Yüklü miktarlarda da ücret karşılığında satıyor. Evet her network marketing bir ponzi sistemi değildir. Ama bunu suistimal eden çok sayıda şirket mevcut” şeklinde konuştu.

“PARA KENDİSİNDEN GİTMİYOR, BAŞKALARINA ÖDETİYOR”

Programda Beril Talu'nun söz konusu sistemi anlattığı ses kaydının yayınlanmasının ardından konuşan Avukat Feyza Altun, dosyanın mağdurlarından biriyle de konuştuğunu belirterek, şunları söyledi:

“Beril Talu'nun ajanslardan birtakım şeyler üzerinden uzaklaştırıldığı iddia ediliyor. Yakın çevresine de yapmış, insanlar uzun zamandır tanığı için güveniyor. ‘Film çekeceğim' diyormuş. Yapımcıymış kendisi, ‘Bana 300 bin TL lazım, 5 gün sonra bunu 350 bin TL olarak ödeyeceğim' diyor.

Güvenle para gönderenler olmuş. Gerçekten de ödemiş bazılarına. Para kendisinden gitmiyor, insanlara ödetiyor. Başkalarının parasıyla kapatıyor açıklarını. Bazılarına da ‘Dur bekle sistemde paran işlesin, bu kadar faizi banka bile vermez. Yasa dışı bir şey yapmıyoruz' demiş.

Ponzi olduğunu düşünmüyorum. Ponzi sistemiyle bu sistem bence bir değil. Şöyle söylüyor insanlara; ‘Ben yapımcıyım, beni finanse ettiğin için sana kârımdan vereceğim'. Diğer insanlar birbirini tanımıyor. Başka hesaplardan para geliyor. ‘Hızlı para arayan ya yargılanır ya dolandırılır' diyorum ben.”

KIVANÇ TALU KİMDİR?

Memur bir ailenin çocuğu olan Kıvanç Talu, 1988 yılında Ankara'da dünyaya geldi. “Var Böyle Tipler” adıyla çektiği kısa, komik videolarla tanındı.

Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun olduktan sonra 2007 yılında reklam yazarı olarak çalışmaya başladı.

Ardından pek çok farklı ajansta kariyerini devam ettirdi.

2016 yılında kreatif direktörlüğü görevinden ayrılıp oyunculuk, seslendirme ve sosyal medya alanlarında bireysel olarak çalışmaya başladı.

Bunun yanı sıra 2015 yılından bu yana “Var Böyle Tipler” adlı Instagram sayfasını yönetiyor.