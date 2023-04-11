CHP’nin seçim bürosuna taşlı saldırı

İzmir Konak'ta bulunan CHP seçim bürosuna taşlı saldırı düzenlendi. Polis, madde bağımlısı olduğu iddia edilen saldırganı gözaltına aldı. Konak gençlik kolları saldırıyı "Korkmuyoruz, geliyoruz!" paylaşımıyla duyurdu.

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İzmir’in Konak ilçesinde CHP seçim bürosu olarak kullanılan dükkana sabah 08.00 sularında taşlı saldırı düzenlendi. Elini aldığı taşı seçim ofisinin camına vuran ve polis tarafından gözaltına alınan saldırganın madde bağımlısı olduğu ileri sürüldü.

“KORKMUYORUZ, GELİYORUZ”

CHP Konak Gençlik Kolları sosyal medya hesabından ofisin kırılan camlarının görselleri paylaşıldı. Paylaşımda ayrıca “KORKMUYORUZ, GELİYORUZ! İlçe seçim ofisimize yapılan saldırıyı kınıyoruz! Yapılan baskılar bizi yıldırmaz daha çok güçlendirir. Tüm halkımızı bize destek olmaya çağırıyoruz!” ifadelerine yer verildi.

Ayrıntılar geliyor…

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