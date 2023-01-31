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Denizli’de bir santralin depolama sahasında yangın çıktı

Denizli'nin Honaz ilçesinde biyokütle enerji santralinin depolama sahasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yayınlanma: 12:36 - 31 Ocak 2023 Güncellenme:
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Denizli’de bir santralin depolama sahasında yangın çıktı

Kaklık Mahallesi’ndeki Denizli Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi 6. Sokak’ta faaliyet gösteren bir biyokütle enerji santrali için mısır sapı balyalarının depolandığı arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangının çevresinde iş makinelerinin yardımıyla çalışma yaptı.

Çevreye sıçrama riski önlenen ve kontrol altına alınan yangın bölgesindeki söndürme ve soğutma çalışması sürüyor. (AA)

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