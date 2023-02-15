Deprem bölgesiyle ilgili çarpıcı tespit: Yer kabuğu 7.3 metre kaydı

AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, deprem bölgesinde yer kabuğunda inceleme yapan bilim insanlarının 7 metre 30 santime kadar yer değiştirme olduğunu tespit ettiklerini açıkladı.

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AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Kahramanmaraş merkezli Pazarcık ve Elbistan depremin 10’uncu gününde Ankara’da bir basın toplantısı düzenledi. Bugüne kadar 5-6 büyüklüğünde 38 artçı depremin yaşandığını belirten Tatar, şunları söyledi:

TOPLAM ETKİ SÜRESİ 2 DAKİKA

– Bu deprem Anadolu coğrafyasının son 2 bin yılda yaşadığı en büyük deprem. Bu iki depremin toplam etki süresi 2 dakikalık bir süreye yayılıyor. Derinliği ortalama 8.5 ile 10 kilometre.

400 KM YÜZEY KIRIĞI OLDU

– Bu iki deprem sonucunda yer kabuğunda şu ana kadar elde edilen gözlemlere göre 400 kilometre yüzey kırığı oldu.

– Deprem bölgesinde yer kabuğunda inceleme yapan bilim insanları 7 metre 30 santime kadar yer değiştirme olduğunu tespit etti.

3 BİN 800’Ü GEÇTİ

– Şu ana kadar çok yoğun bir artçı sarsıntısı var. Şu ana kadar toplam artçı sayısı 3 bin 858. 4 ile 5 büyüklüğü arası artçı sarsıntı sayısı 394. 5 ile 6 arası ise 38. Depremler 110 bin kilometrekarelik alanda etkili oldu.

ARTÇI SARSINTILAR DEVAM EDİYOR

– Bu depremler birçok Avrupa ülkesinin yüz ölçümünden daha büyük. Artçı sarsıntılar devam ediyor. Vatandaşlarımızın riskli binalardan uzak durması gerekiyor. Çok yoğun kar yağışının olduğu bölgelerde çığ tehlikesi olabilir. Kimi yerlerde heyelan ve kaya düşmesi olayları da olabilir.

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