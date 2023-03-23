Depreme dayanıksız diye boşaltılan aile sağlık merkezi çürük binaya taşınıyor

İstanbul Ataşehir'de bulunan Mustafa Kemal Mahallesi Aile Sağlık Merkezi binası için depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle İl Sağlık Müdürlüğü tarafından tahliye kararı verildi. Ancak sağlık çalışanlarının taşınacağı Esatpaşa Aile Sağlık Merkezi'nin durumu dehşete düşürdü. İnceleme için kırılan kolonlardaki demirlerin çürüdüğü, betonun kum gibi döküldüğü görüldü...

Sozcu.com.tr

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Ataşehir Mustafa Kemal Mahallesi’nde hizmet veren Aile Sağlık Merkezi ve semt polikliniği binası için depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle tahliye kararı verildi. Bina içinde Ümraniye Devlet Hastanesi’ne bağlı olarak hizmet veren poliklinikler kapatılırken 6 aile hekiminden 4’ünün ilçeye bağlı Esatpaşa Mahallesi’ndeki aile sağlık merkezine taşınma kararı verildi.

Taşınmaları için cumartesiye kadar süre tanınan sağlık personelinin Esatpaşa’da hizmet verecekleri binanın görüntüsü ise dehşete düşürdü. İnceleme için kırılan binanın kolonlarındaki demirlerin çürüdüğü, betonun ise kum gibi döküldüğü görüntülere yansıdı. Bina içindeki kolon ve kirişlerdeki çatlaklar da dikkatlerden kaçmadı.

“SAĞLIKÇILAR VE MAHALLE SAKİNLERİ ENDİŞELİ”

Taşınacakları binanın durumundan endişe eden sağlık çalışanları, İl Sağlık Müdürlüğü, Ataşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Ataşehir Belediyesi’nden kendilerine başka bir yer verilmesi talebinde bulundu ancak bu taleplerine henüz olumlu bir yanıt gelmedi.

Polikliniklerin kapatılması ve aile hekimlerinin başka bir mahalleye taşınması Mustafa Kemal Mahallesi sakinlerini de rahatsız etti. Aile hekimlerine ulaşımın zorlaşacağına işaret eden mahalleli yetkililerden yeni bir çözüm bulunmasını istedi.