Devlet Bahçeli’den seçim tarihiyle ilgili dikkat çeken açıklama

MHP lideri Devlet Bahçeli, seçim tarihine ilişkin açıklama yaptı... Bahçeli, "Seçim tarihi tartılması son bulmalı. Mevsim şartlarına ilişkin bir tarih beklentimizdir. Mayıs ayı içerisinde bu işi bitirelim" diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuştu. Bahçeli’nin açıklamalarından satır başları şöyle:

-15 Ocak 2023 Pazar gününden itibaren seçim gündemine, seçim sathı mahalline, seçim sürecine girdiğimiz, bu suretle seçim hazırlıklarını daha da yaygınlaştırmaya, daha da yoğunlaştırmaya karar verdiğimiz herkesçe malumdur.

*Partimiz adına 15 Ocak siyaset stratejimiz ve seçim çalışmalarımız için kritik bir eşiktir. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri’nin ne zaman yapılacağıyla ilgili tartışmaların bir an evvel son bulması, TBMM’de ortak aklın, ortak demokratik iradenin tecessüm etmesi, mevsim şartlarıyla birlikte hayatın olağan akışına uygun bir tarihin mutabakatla tespiti iyi niyetli beklentimizdir.

*Eğer gazi Meclis’ten böyle bir karar çıkarsa bu durum bir erken seçim değil; yalnızca seçim tarihinin güncellenmesi şeklinde okunmalı ve yorumlanmalıdır. Nitekim doğrusu, akla ve hukuka yatkın olanı budur

‘TÜRKİYE’MİZİ HEP BİRLİKTE SEÇİME TAŞIYALIM’

*TBMM’de seçim kararının alınabilmesi için ihtiyaç duyulan 5’te 3 çoğunluk bulunamazsa, muhalefet partileri bu yönde bir adım atmaktan imtina ederse; Cumhurbaşkanı’mız Anayasa’nın 116’ncı maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca seçimlerin yenilenmesine karar verebilecektir. Milliyetçi Hareket Partisi iki alternatife de bihakkın hazırdır.

*Cumhurbaşkanı’mız seçimlerin yenilenmesine karar verdiği anda, Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu’nun 3’üncü maddesinin 4’üncü fıkrasında belirtilen 60 günlük süre de işlemeye başlayacaktır. Muhalefet partileri şayet Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri’nden umut kesmemişlerse, ipe un sermeyi bir kenara bırakma düşüncesine sabitlenmişlerse; TBMM’de makul bir tarihin uzlaşmayla belirlenmesinin önünde hiçbir engel kalmayacaktır. Demokrasimiz rüştünü ispat etmelidir.

*Sandıktan korkmanın, millet iradesinden kaçmanın hiç kimseye bir yararı dokunmayacaktır. Sandık, er meydanıdır. Muhalefet partilerinin çekinecek ve ürkecek bir durumları yoksa gerçekten de demokrasinin vazgeçilmez ilkelerine bağlı olduklarını iddia ediyorlarsa buyursunlar; Halep oradaysa arşın Meclis’tedir.

*Ve gazi Meclisi’miz Türk milletinin demokratik hükmü, iradesinin onuru, 103 yıllık medarı iftiharıdır.

*Konuşarak, tartışarak, uzlaşarak, anlaşarak, görüş birliği vasatını oluşturarak Türkiye’mizi hep birlikte seçime taşıyalım. Kaldı ki mayıs ayı içinde bu işi bitirelim, sözü ve kararı hep birlikte aziz milletimizin kutlu iradesine tevdi edelim.

‘FİTNELERE KARŞI DİKKATLİ OLUN’

*4 Eylül 2021’den bugüne kadar yaptıkları siyasi faaliyetleri anlatarak, “Durmayacağız, bundan sonra çok daha fazlasını yapacağız. 2023 seçimlerini riske atmayacağız. Üzerimize ne düşüyorsa, gücümüz neye yetiyorsa yapacağız, elhak nefes alır gibi çalışacağız.

*Partimize verilecek her destek ve her oy bizim için siyasi namusumuzun bir belgesidir. Asla ve asla zayi olmayacak siyasal duruş ve kararlılığın ifadesidir ve Milliyetçi Hareket Partili'lerin ahlakına emanet edilmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi mensuplarının seçim dönemi boyunca, bütün tahrik ve tertiplere, hile ve tuzaklara, iftira ve fitnelere karşı dikkatli ve uyanık olması öncelikle temennim ve beklentimdir.

*Malum ve menfur emel sahipleri; moralimizi bozmak isteyecekler, mücadelemizi zaafa uğratmanın hesabını yapacaklar, birbirimize duyduğumuz güveni sarsmak için uğraşacaklar, karamsarlık aşılayacaklar, dedikodu üretecekler, fitnenin dozajını arttıracaklar.

*Hiçbir arkadaşım böylesi bir operasyona, böylesi bir saldırgan ve sabotaja eyvallah etmemeli, boyun eğmemelidir. Bu tip ahlaksız telkinlere karşı tecrübe sahibiyiz.

*Onların nifak madeni varsa bizim de hamdolsun çelik gibi imanımız vardır, sapasağlam inancımız vardır, taviz vermeyen irademiz vardır, hepsini birden daldan dala zıplayan maymuna çevireceğimiz unutulmamalıdır.

‘ZİLLET İTTİFAKI, TÜRKİYE’YE SİLAH DOĞRULTMUŞTUR’

2023 seçimlerinin; istiklali korumak ve kuvvetlendirmek için muhteşem bir istikbalin temelini kazan cumhur iradesi ile dış güçlere paryalık ve payandalığa bel bağlamış zillet ittifakı arasında geçeceğini söyleyen Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

*CHP’nin başını çektiği zillet ittifakı, Türkiye’nin hedeflerini kırmak, büyüme ve gelişme azmini kundaklamak için son kozlarını oynamaktadır. Zillet ittifakı A’dan Z’ye krizdir, kaostur, kamburdur, kangrendir, kabahattir, karamsarlık siyasetidir.

*Mezkur ittifakın ortak paydasında buluşan her bir parti, koltuk ve makam derdindedir. Siyasi rant kavgaları gizlenemez boyutlardadır.

*Zillet ittifakı, Türkiye’ye adeta silah doğrultmuştur. Türkiye Cumhuriyeti, egemenlik haklarını ve sınırlarını yüzyıllık bir tarih birikimiyle ve kendi milli gücü ile oluşturmuş bir devlettir. Dünya devletleri ve komşu ülkelerle yapmış olduğu anlaşmaların ve ilişkilerin esasları ile verebileceği milli tavizin son sınırları, bu köklü birikimin ve devlet-millet şuurunun sonucunda belirginleşmiştir.

*Cumhuriyeti’mizin kuruluşu teslimiyetin neden olduğu dayatmaların değil; savaşla ve direnerek kazanılmış bir zaferin getirdiği öz güvenle dünyaya kabul ettirilmiştir.

*Bu öz güven Cumhuriyet’in 100’üncü yıl dönümünde imha edilmek değilse bile ağır yaralı hale sokulmak istenmektedir. Müsebbip CHP’dir, İP’dir, HDP’dir, DEVA’dır, Serok’tur ve vagon halinde arkaya arkaya eklemlenmiş diğer partilerdir” dedi.

‘KILIÇDAROĞLU’NUN DİLİ, YUNAN DİLİDİR’

Bahçeli ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın alkışlayan askerlere yönelik, ‘Komuta kademesi haddini bilsin, siyaset askerin işi değildir’ ifadelerini kullanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi:

*Kılıçdaroğlu’nun Türk Silahlı Kuvvetleri’nin şerefli komutanlarına saldırıp, karalama yarışına girmesi bir siyaset tercihinden öte; terörle mücadeleden ödü patlayan, kabuslar yaşayan, uykuları kaçan mankurt ve mandacı bir siyasetçinin karanlık ağzından saçılan kötülük ve nefrettir.

*El alem bize gıptayla bakıyorken; zillet partilerinin tahammülsüzlükleri, kötü niyetleri bir siyaset değil; apaçık bir husumet alametidir. Kılıçdaroğlu’nun PKK nam ve hesabına konuşması aleni olarak CHP’nin tarihi müktesebatını infaz etmek, yok saymak, üzerini kırmızı kalemle çizmektir. Bu marazi zihniyetin amacı; rejim ve devlet krizi çıkarmaktır.

*Bu iş birlikçi siyaset kofluğunun arzus; asker-sivil gerilimini tetiklemek, bu çerçevede provoke etmeye çabaladığı cepheleşmeyi aşama aşama tırmandırmaktır. Vesayet demek, bugünkü CHP yönetimi demektir. Kenan Evren kafası, Kılıçdaroğlu’nun kafasıdır.

*17 Nisan 2022 tarihinde başlayan Pençe-Kilit Harekatı’nda 506 terörist yok edilmiş, 575 mağara kullanılamaz hale getirilmiştir. Kılıçdaroğlu’nun karın ağrısı işte budur.

*Şikayeti budur. Sorun ve sıkıntısı da bundan kaynaklanmaktadır. Kahraman asker ve polislerimiz, bölücü hainlerin kafasını kopardıkça Kılıçdaroğlu titremektedir. Allah izniyle alayınızı birden titretmeye, pençe darbeleriyle sallamaya devam edeceğiz.

*Hainlere acımayacağız, merhamet göstermeyeceğiz. ‘Ne arıyoruz Suriye’de, ne geziyoruz Irak’ta, ne işimiz var Libya’da, neyin peşindeyiz Akdeniz ve Ege’de’ diyen Kılıçdaroğlu’nun dili Yunan dilidir, yılan dilidir, Türk’e düşmanların dilidir.

‘HDP’NİN KAPATILMASI, DEMOKRASİ ONURUDUR’

Cumhurbaşkanı adayını bir türlü bulamayan zillet ittifakının Türkiye’nin önündeki düşman bariyeri olduğunu söyleyen Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

*Kılıçdaroğlu geçen haftaki grup konuşmasında; ‘Demokrasilerde siyasi partiler kapatılamaz, hazine yardımının kesilmesi demokrasi dışıdır’ demiş.

*Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP, HDP’nin yedek kulübesine, siyasi amigoluğuna, ikmal kafilesine, Türkiye aleyhine kurgulanan beşinci kol faaliyetine tam olarak dönüşmüştür.

*Teröre yardım ve yataklık yapan, bu kapsamda odak haline gelen HDP kapatılmasın da Kandil’e milletimizin vergileri mi aktarılsın? Daha çok mermi almaları mı sağlansın?

*Daha çok ihanet etmeleri mi teşvik edilsin? HDP’nin kapatılması, bir adalet ve demokrasi onurudur. Bu onur yere düşemez, düşürülemez. Bu onurun çiğnenmesini isteyen Kılıçdaroğlu, CHP’yi HDP’nin eline rehin bırakmış, PKK’nın güdümüne girmiştir.

*Akıl tutulması yaşayıp, CHP’li ülkücülerden bahseden Kılıçdaroğlu bilsin ki; hiçbir namuslu ve şahsiyet sahibi ülküdaşım, PKK’yla, HDP’yle, Türk’e kefen biçmek için fırsat kollayan alçaklarla yan yana gelmez, aynı hizada bulunmaz.

*Sayın Kılıçdaroğlu, yolu doğru olanın yükü ağırdır; ne var ki senin ne sözün sözdür ne siyasetin siyasettir ne de yolun yoldur.

*Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesinin yalanı, dolanı ve iftiraları alkışladığını küstahça ileri süren CHP Genel Başkanı ve milli silah sanayine çamur atan, Baykar şirketini suçlayan selamsız Babacan, yabancıların etki ajanlığı pozisyonunda sabitlenmişlerdir.

*Bu acınası gerçeği de aziz Türk milletinin şamarını yediklerinde anlayacaklardır. 27 ülkeye ihracat yapan, kuruluşundan bu yana gelirlerinin yüzde 75’ini ihracattan kazanan bir Türk şirketini karalamak; terbiyesizlik ve gayri milliktir.

‘HER BİRİNİZDEN 100 OY İSTİYORUM’

Cumhuriyet’in 100’üncü yıl dönümünün cumhurun irade zaferiyle şahlanıp zilleti sandığa gömeceklerini anlatan Bahçeli, şöyle konuştu:

*Türkiye’nin başarısına gönül veren, milli birlik ve kardeşliği yüreklice savunan, yeni yüzyıla umut bağlayan, yüreğiyle ben de varım diyen her vatandaşımızın, her dava arkadaşımızın Cumhuriyet’in 100’üncü yılı için 100 oy kazanmaları ve bu hedefe ulaşmak amacıyla insanlarımızı ikna etmeleri; niyazım ve beklentimdir. Her birinizden istediğim de 100 oyu bulmanız, sandığa taşımanız ve 100’üncü yılın şerefine hizmet etmenizdir.

*Aş, iş sorunlarının çözümü, dünya çapında muktedir ve lider Türkiye’nin inşası, hayat pahalılığın ortada kaldırılması bizzat Cumhur İttifakı’nın refakatiyle sağlanacaktır.

EYT AÇIKLAMASI

*Önümüzdeki günlerde EYT sorunu Meclis’te çözülecektir.