FETÖ mağduru komutan 7. Kolordu’nun başına geçti

Yüksek Askeri Şura kararıyla emekliye sevk edilen 7. Kolordu Komutanı Korgeneral Yılmaz Yıldırım’ın yerine Genelkurmay Lojistik Başkanı Tümgeneral Fedai Ünsal atandı. Ünsal Paşa, İzmir’deki FETÖ kumpası davalarından biri olarak kamuoyunun uzun süre gündeminden düşmeyen sözde Askeri Casusluk Davası mağdurlarından biriydi.

Özgür CEBE

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Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları doğrultusunda 2. Ordu Komutanlığı bünyesindeki Diyarbakır'daki 7. Kolordu Komutanlığı görevine, Genelkurmay Lojistik Başkanı Tümgeneral Fedai Ünsal atandı.

Ünsal Paşa; FETÖ'cü hainlerin kumpas soruşturmalarının İzmir ayağını oluşturan sözde Askeri Casusluk Davası mağdurlarından biriydi. Emniyet içinde örümcek ağı gibi yuvaanlanmış FETÖ'cü polis ve emniyet müdürleri ile aynı şekilde yargı içine çöreklenmiş FETÖ'cü hakim ve savcıların ortaklaşa yürüttükleri sözde askeri casusluk davasında henüz piyade albay rütbesindeyken soruşturma geçiren Fedai Ünsal paşa, uzun süre mağdur edilerek YAŞ'taki terfisi asılsız, uydurma, soyut ve mesnetsiz iddialardan ibaret olan dava ve soruşturmalarla engellenmeye çalışıldı.

FETÖ’CÜLER DEŞİFRE OLUNCA ALBAYLIKTAN TÜMGENERALLİĞE

15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sonrasındaki ilk Yüksek Askeri Şura toplantısında ise Fedai Ünsal, ikinci sıradan albaylık rütbesinden iadei itibarla tuğgeneralliğe terfi ettirildi. Hemen ardından da Mardin'deki 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı görevine atandı.

Fedai Paşa buradaki görevini tamamladıktan sonra 2019'daki Yüksek Askeri Şura Toplantısında da Genelkurmay Başkanlığı Karargâhı Genel Sekreterliği görevine atandı. 2021 YAŞ toplantısında tümgeneralliğe terfi ettirilen Fedai Ünsal 6 Şubat depremi sonrasında Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Erzurum'daki 9. Kolordu Komutanlığı görevine atandı, ardından da Genelkurmay Lojistik Başkanlığı görevine getirildi. Son olarak bu görevini yürütürken 10 Ağustos 2023 itibariyle Diyarbakır 7. Kolordu Komutanlığı'na atandı.

IRAK VE SURİYE’DEN GELEN TEHDİTLERE KARŞI KORUMA GÖREVİ

Türkiye’yi İran, Irak ve Suriye'den gelen terör tehdidine karşı korumakla görevli olan 2. Ordu Komutanlığı’na bağlı 7. Kolordu Komutanlığı, sahada kritik görevleri başarıyla yerine getiriyor. Irak'ın kuzeyindeki Haftanin, Metina, Zap, Avaşin, Basyan, Hakurk ve Gara bölgelerinde başarıyla sürdürülen Pençe 1, Pençe 2, Pençe 3, Pençe Kaplan, Pençe Kartal 1, Pençe Kartal 2, Pençe Şimşek, Pençe Yıldırım ve Pençe Kilit operasyonları ile Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK-YPG ile IŞİD'e karşı sürdürülen Fırat Kalkanı, Bahar Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları ile İran-Irak sınırındaki Asos bölgesine düzenlenen Pençe Kartal harekatlarını havadan ve karadan 7. Kolordu Komutanlığı bizzat sevk ve idare ediyor.

Irak'ta sürdürülen Pençe serisi operasyonlarıyla Irak'ın kuzeyine sınır olan Hakkari'nin Şemdinli, Çukurca, Derecik İlçeleri ile İran sınırındaki Yüksekova ve Esendere bölgelerinden terörist sızmalarının önüne tamamen geçildi.

Aynı şekilde Suriye'de sürdürülen operasyonlarla da bölgede güvenli bölge oluşturularak Al Malikiyah bölgesinden Şırnak Cizre'ye, Haseki ve Kamışlı bölgelerinden Mardin Nusaybin'e, Dirbesiye'den Mardin Derik ve Kızıltepe'ye, Resulayn'dan Şanlıurfa Ceylanpınar'a, Tel Abyad'dan Şanlıurfa Akçakale'ye, Ayn El Arab'tan Şanlıurfa Suruç'a terörist sızmaları önlendi.

TERÖRLE MÜCADELENİN ANA OMURGASINI OLUŞTURAN ORDU

Halen Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terörle mücadelenin ana omurgasını oluşturan Diyarbakır 7. Kolordu Komutanlığı'na bağlı 3. Piyade Tümeni (Yüksekova), 3. Komando Tugayı (Siirt), Dağ ve Komando Tugayı (Hakkâri), 2. Hudut Tugayı (Çukurca), 34. Hudut Tugayı (Şemdinli), 7. Hudut Alayı (Yüksekova), 1. Hudut Tugayı (Derecik), 23. Piyade Tümeni (Şırnak), 6. Komando Tugayı (Akçay, Şırnak), 16. Mekanize Piyade Tugayı (Devegeçidi, Diyarbakır), 70. Mekanize Piyade Tugayı (Kızıltepe, Mardin), 48. Hudut Tugayı (Şenoba, Uludere, Şırnak), 20. Zırhlı Tugayı (Şanlıurfa), 172. Zırhlı Tugayı (Silopi, Şırnak), 107. Topçu Alayı (Siverek, Şanlıurfa) sahada aktif operasyonlar yürütüyor.

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