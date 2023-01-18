Hasan Kundakçı toprağa verildi
Sağlık kontrolü için gittiği hastanede geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden eski Özel Harp Dairesi Başkanı emekli Korgeneral Hasan Kundakçı son yolculuğuna uğurlandı.
80’li yılların sonunda Özel Harp Dairesi Başkanlığı görevinde bulunan emekli Korgeneral Hasan Kundakçı, önceki gün tansiyon düşüklüğü nedeniyle gittiği hastanede geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.
86 yaşındaki Kundakçı için bugün İstanbul’da Selimiye Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, eski 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel, emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz ile çok sayıda silah arkadaşı katıldı.
Kundakçı'nın ailesi cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Hasan Kundakçı, öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.