Hayvanların kurtarmak için alevlerin arasına daldı

Çanakkale'deki yangında alevlerin sardığı ahırdaki hayvanlarını kurtarmak isteyen Zeki Demir (66) ölümden döndü. Yüzünde ve ellerinde yanıklar oluşan Demir, kâbus dolu anları anlattı...

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Merkeze bağlı Damyeri köyü yakınlarında önceki gün saat 11.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alanı yayıldı.

Bugün kontrol altına alınan yangında, merkeze bağlı Yağcılar köyünde yaşayan Zeki Demir, alevlerin arasından hayvanlarını kurtarmak isterken ölümden döndü.

Demir, ormandan ateşin sıçramasıyla alev topuna dönen ahırında hayvanlarını kurtarmak isterken yaralandı. Yüzünde ve ellerinde yanıklar oluşan Demir, hastanedeki tedavisinin ardından yaralı yerleri sargılı şekilde köyüne döndü.

“YUKARIDAN KÜL DÜŞTÜ”

Hayvanlarını alevlerin arasından kurtarmak için çok mücadele ettiğini söyleyen Zeki Demir, 35 küçükbaş hayvanını kurtaramadığını anlattı. Ateşin ormanlık alandan rüzgarla birlikte gelip ahırın yakınına düştüğünü belirten Demir, şöyle konuştu:

“Buralarda hiç ateş yoktu, kül düştü buraya. Bahçeye ateş düştü, oradan ahırları sardı alevler. Hayvanları kurtarayım derken böyle oldu. 35 tane hayvan vardı, hiçbirisini kurtaramadık. Allah bir daha böyle bir şey göstermesin.

Biz söndürüyoruz yine yanıyor. Yukarıdan ateş yağıyor. Çok mücadele ettik ama kurtaramadık, ateşin önüne geçilmiyor. İçeriye geldim, dumandan oğlakları göremedim, yemliğin arkasına saklanmışlar.

Dışarıya çıktım oğlakları göremeyince geri girdim ahıra. Oğlakları kurtarabilmek için çok uğraştım ama ateş tamamen burayı esir alınca dışarı kaçmak zorunda kaldım.”

“ATEŞ ANİDEN GELDİ”

Zeki Demir’in eşi Mukaddes Demir (62) de, “Evde hiç temiz eşyamız yok, üzerimizdekilerle kaldık. Dumandan da etkilendik, sürekli başıma ağrı çöküyor. Aniden geldi bu ateş. Evimizi kurtarmanın telaşındayız şu an. Tavan kap kara, duvarlarımız aynı şekilde” ifadelerini kullandı. Demir, yangın sırasında merada bulunan diğer hayvanları ise yangından zarar görmediğini belirtti. (DHA)

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