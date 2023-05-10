İmamoğlu, Erzurum’da yaralanan vatandaşlarla Rize’de buluştu

Ekrem İmamoğlu, taşlı saldırısında yaralanan Erzurumlu vatandaşların üçüyle Rize’de buluştu. İmamoğlu, “Bu olan işin ne Erzurum'la bir ilişkisi var ne bizim insanımızla. Kışkırtılan, tabiri caizse azmettirilen bir insan grubunun yaptığı bir ayıptır” dedi. Yaralılardan Tülay Gıcırkan, zamanında iktidar kanadında siyaset yaptığını belirterek, “Beni üzen şey; başıma gelen taş değil de benim bayrağıma atılan taş ve bana hastaneye giderken ikinci sınıf muamelesi yapılmasıydı” diye konuştu.

Elif ÇAVUŞ

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, Erzurum'da provokatörlerin taşlı saldırısında yaralanan Erzurumlu vatandaşlardan bazılarıyla Rize'de buluştu. Kahvaltılı buluşmaya, saldırıda yaralanan Tülay Gıcırkan, Burak Değer ve Talip Bingöl aile fertleriyle birlikte katıldı.

YARALILARA GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ

Eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte misafirlerini ağırlayan Ekrem İmamoğlu, yaralılarla olay günü görüntülü olarak da konuştuklarını belirterek, aile fertleriyle tek tek tanıştı. Yaralılara bir kez daha geçmiş olsun dileklerini ileten İmamoğlu, “Geçmiş olsun. Hiç yakışmayan bir işti” dedi.

Bu sırada araya giren yaralı Bingöl, duygularını, “Otobüsün üzerinde o taşlar size geldi ya, öyle benim zoruma gitti. İçimden kan gitti Başkanım” sözleriyle dile getirdi.

İmamoğlu'nun Bingöl'e yanıt, “Güzel kalbinle var ol. Bu olan işin ne Erzurum’la bir ilişkisi var ne bizim insanımızla. Böyle kışkırtılan, tabiri caizse azmettirilen bir insan grubunun yaptığı bir ayıptır. Acı bir şey, ama yapacak bir şey yok. Allah beterinden korudu o gün” oldu.

“BİR DE UTANMADAN, ‘EKREM YAPTIRDI'YA GETİRDİLER İŞİ”

Yaralılardan Gıcırkan da Erzurumlu Alvarlı Efe'nin, “Allah'a emanet olsun Erzurum” sözünden alıntı yaparak, yaşananlardan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Yaralı genç Burak'ın annesi Gülsüm Çelik de İmamoğlu'nun, mitinge katılan vatandaşlara saldırganlara yanıt vermemeleri yönündeki çağrısının değerli olduğunu belirtti.

İmamoğlu, “Çünkü benim oğlum delikanlı, karşılık verse, Allah muhafaza yani” diyen Çelik'e, “Tabii tabii heyecan yapar, uçar gider. Yazık ya. Bizim insanımız. Aynı milletiz. Bu memleketin insanı yani. En doğusundan en batısına kurban olurum. Ayıptır, yazıktır” yanıtını verdi.

İmamoğlu, Burak'ın babası Fikret Çelik'in, “Biraz önce onu söylüyorduk. Diyoruz ki; aynı camiye gidiyoruz, aynı aile hekimine gidiyoruz belki. Aynı kaptan yemek yiyoruz. Biri birini taşlıyor. Böyle saçma sapan bir şey olur mu? Bu ayıptır” sözlerine, “Bir de utanmadan, ‘Ekrem yaptırdı'ya getirdiler işi” katkısını verdi.

Yaralı Gıcırkan'ın yeğeni Serap Gıcırkan da söz alarak, “Maalesef Başkanım, en üzüldüğümüz oydu. İnsan hakikaten önce bir özür bekliyor” şeklinde konuştu.

İmamoğlu da yeğen Gıcırkan'a, “İnsan der ki, ‘Bir eksiğimiz mi var, gediğimiz mi var. Onu nasıl kapatırız. Bunu demiyor. ‘Onlar kendi kendilerini taşladılar' diyor. Yani ben ağabeyime taş attım yukarıdan yani. Olacak iş değil ya” eklemesinde bulundu.

“DÜRÜST OLAN YERE BAYRAĞIMI ALIP GİTTİM”

Zamanında iktidar kanadında siyaset yaptığını belirten yaralı Gıcırkan da “Çünkü o memleket bizim. Ben memleketimin adına her yerde, beni temsilen, dürüst olan yere bayrağımı alıp gittim. Şimdi ne yapıyorlar? Biz Erzurum'uz. Biz kimiz? Kardeşiz. Çok üzüldüm. Beni üzen şey, başıma gelen taş değil de benim bayrağıma atılan taş ve bana hastaneye giderken ikinci sınıf muamelesi yapılmasıydı. Sanki ben PKK’lıymışım gibi muameleyi yapmaları beni çok üzdü, çok yaktı. Ben böyle bir şeyi hak ettiğimi zannetmiyorum. Biz, Nene Hatunların torunlarıyız. Böyle bir şey olur mu? Bu ülkeyi canla, başla, edeple kazanmış insanlarız” ifadelerini kullandı.

“Bir arada yaşıyoruz” diyen İmamoğlu, “Bak işte geldik burada, Rize’deyiz, Yarın. İstanbul’dayız. Allah’a şükür. Neyse. Allah korudu. Allah, beterinden korusun diyeceğim” şeklinde konuştu. İmamoğlu, “Erzurum'a yolunuz düşerse, bekleriz” diyen yaralılar ve yakınlarına, “Geleceğim. 15 Mayıs'tan sonra, ilk ziyaretlerimden birini Erzurum'a yapacağım” yanıtını verdi.

“SİZDEN ÖZÜR DİLENDİ Mİ BAŞKANIM?”

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile tanıştıklarını belirten İmamoğlu, “Usulen de bir selamımız var birbirimize. Ben Erzurum’a geldiğimde, aradım kendisini. ‘Seni ziyaret etmek istiyorum' dedim. Not bıraktım. Bize dönemedi bile. Bunlar bir korkuyla yapıyorlar siyaseti. Yukarıdan izin alacak ki, Ekrem’le görüşebilsinler. Öyle bir durumdalar yani, açık ve net” dedi.

İmamoğlu, yeğen Gıcırkan'ın, “Sizden özür dilendi mi Başkanım” sözlerine, “Yok. Öyle bir şey beklemiyorum bile yani” yanıtını verdi. Bunun üzerine yeğen Gıcırkan, “Ben, onlar adına özür diliyorum. Biz Erzurumluyuz ve o hareket yanlıştı” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu da “Tekrar söylüyorum: Erzurum bizim hısımımız, akrabamız. Buradan oraya göç etmiş benim akrabalarım, yıllardır orada ticaret yaparlar. Yani Erzurumluya zerre değmemiştir. Siyaset hırslarıyla o hissin içine gömülmüş insanların suçudur. Suç diyorum, kusur demiyorum. Yaptıkları, oy için her şeyi yapmak. Kötülük” şeklinde konuştu.

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