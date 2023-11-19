İstanbul’u da etkiledi… “Okullar tatil” kararı

Cumartesi gününden itibaren etkili olan yağışların ardından İstanbul’un farklı bölgelerinde metrekareye 30-100 kg aralığında yağış kaydedildi. Yağmur ve fırtınanın etkisini yoğun hissettirdiği Şile'de valilik kararıyla yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi.

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İstanbul'da dün sabah saatlerinden itibaren soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Sıcaklıklar bu sabah saatlerinde 2 derecelere kadar gerilerken, yağışlar il genelinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüldü.



Cumartesi gününden itibaren etkili olan yağışların ardından İstanbul'un farklı bölgelerinde metrekareye 30-100 kg aralığında yağış kaydedildi.

TAŞKIN VE SU BASMALARI MEYDANA GELDİ

Bugün kuvvetli yağış ve fırtınanın etkili olduğu Şile ilçesi geneli ve Ağva'da denizin kabarması ve derelerin yükselmesine bağlı olarak özellikle deniz ve dere seviyesine yakın yerlerde taşkınlar meydana geldi, bazı ev ve işyerlerini su bastı.

İBB’YE 3 BİN 399 İHBAR GELDİ

İtfaiye, İSKİ, Yol Bakım, Atık Yönetimi, Zabıta, 153 Yerinde Çözüm olmak üzere İBB ekipleri bölgede 94 personel, 38 araç ve iş makinesi, 1 varisco, 3 motopomp, 4 dalgıç pompa ile müdahale çalışmalarını sürdürüyor.

Kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle dün sabah saatlerinden itibaren İBB komutalarına gelen 3 bin 399 ihbara (su baskını, göllenme, rögar taşması, yol çökmesi, ağaç devrilmesi, direk, tabela devrilmesi, tehlike arz eden parça vb.) İBB ekipleri tarafından müdahale edildi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

ŞİLE’DE OKULLAR TATİL

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İstanbul'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Şile İlçesi'nde 20 Kasım Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Bu karara paralel olarak, Şile İlçesi'ndeki kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ya da kronik hastalığı bulunan personel de 20 Kasım tarihinde idari izinli sayılacaktır” denildi.

VALİ GÜL: 210 EV VE İŞ YERİNİ SU BASTI

İstanbul Valisi Davut Gül de İstanbul genelinde yaşananlarla ilgili kısa bir değerlendirme yaptı. Gül açıklamasında şunları kaydetti:

*İrili ufaklı zararlar var. 5 küçük teknemiz maalesef zarar gördü ve dükkanlarımız zarar gördü. Derelerin denize akamamasından dolayı derelerin taşmasıyla birlikte su basan işyerlerimiz ve evlerimiz var. Çok şükür herhangi bir can kaybımız, yaralımız yok.

*Beklentimiz ilerleyen saatlerde rüzgarın, fırtınanın etkisini kaybetmesi, yağışın azalması… Ama hemşehrilerimizden istirhamımız bu gece duyarlı olmaları. Bizler de AFAD koordinesinde zarar gören yerlerde hem zarar tespitlerini hem hasar tespitlerini inşallah ivedi bir şekilde çıkartacağız. Vatandaşlarımıza bu açıdan vereceğimiz destekleri vermeye çalışacağız. Hepimize büyük geçmiş olsun.

*Akşam 21-22.00ye kadar şiddetli şekilde devam edeceğini meteorolojik tahminler söylüyor. Bundan sonra da devam edecek sabaha kadar ama etkisini azaltarak devam edecek. Duyarlı olmakta fayda var. Artık iklimler değişti. Dolayısıyla tahminler de çok sık değişiyor. Şimdi bizim beklentimiz saat 20-21-22.00'ye kadar. Ama bu değişiklik göstererek, daha şiddetli ya da daha hafif olabilir. Vatandaşlarımızın bu süreci duyarlı bir şekilde takip etmelerini istirham ediyoruz.

*İhbar sayıları mükerrer olmakla birlikte, İstanbul'un genelinde su basan toplam ev ve iş yeri sayısı 210 civarında. Bu, zaman içerisinde değişiklik gösterebilir ama son rakam da bu.