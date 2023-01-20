İznik Gölü’nün bazı bölümlerinde su çekilmesi 100 metreye ulaştı

Bursa'nın İznik ilçesinde, Türkiye'nin en büyük tatlı su kaynaklarından İznik Gölü'nün bazı bölümlerinde 100 metreye varan çekilme yaşandı.

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Marmara Bölgesi’nin en büyük, Türkiye’nin ise 5’inci büyük doğal gölü olan yaklaşık 300 kilometrekarelik İznik Gölü, mevsimsel kuraklıktan olumsuz etkilenmeye devam ediyor.

Tarımsal sulamada da yararlanılan gölün özellikle kırsal Çakırca Mahallesi kıyılarında çekilmenin daha yoğun olduğu gözlendi. Bazı balıkçı kayıklarının karaya oturduğu mahallenin kıyı bölgelerinde suyun olmadığı bölümlerdeki sazlık alanlar ortaya çıktı.

İznik Gölü’nde yaşanan su çekilmesi nedeniyle, 2014’te keşfedilen batık bazilika kalıntısının büyük bölümü görünür hale geldi.

Çekilme, ilçe merkezinde kıyıdan 20 metre açıkta, 1,5-2 metre derinlikte bulunan, 1500 yıl önce Aziz Neophytos adına inşa edildiği belirlenen ve su altı arkeoloji müzesine dönüştürülmesi için çalışma yürütülen bazilika bölgesinde de etkili oldu. (AA)