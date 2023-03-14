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Kahramanmaraş’ta 4.7 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre saat 09.47'de merkez üssü Kahramanmaraş Göksun olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Kahramanmaraş’ta 4.7 büyüklüğünde deprem

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