Karamollaoğlu: 20 yıllık bir uykudan şimdi panikle uyandılar

İktidarı eleştiren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "20 yıllık bir uykudan, şimdi panikle uyandılar ama iş işten geçti" dedi.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, parti genel merkezinde 2023 yılının ilk basın toplantısını gerçekleştirdi.

Karamollaoğlu'nun gündeme dair konuştuğu basın toplantısından öne çıkanlar şöyle:

“HALA SİYASİ CİNAYETLERİ KONUŞUYOR OLMAK UTANÇ VERİCİDİR”

“2023 yılında, Cumhuriyetimizin 100. yılında hala ne yazık ki siyasi cinayetleri konuşuyor olmak ise üzüntü, endişe ve utanç vericidir. Geçtiğimiz hafta, başkent Ankara'nın orta yerinde, öğle saatlerinde bir siyasetçi, bir akademisyen, 2 küçük kız çocuğu babası, Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı Sinan Ateş maalesef katledildi.

Sebebi ne olursa olsun, bir insanın böyle alçakça sokak ortasında infaz edilmesi kabul edilemez. Hayatının hiçbir döneminde bizimle aynı siyasi anlayışı benimsemeyen bu genç insanın öldürülmesi ve ardından soru işaretleri uyandıran büyük bir sessizlik karşısında üzgün ve şaşkınız. Ama ne yazık ki yetkililer suskun.”

“20 YILLIK BİR UYKUDAN PANİKLE UYANDILAR AMA İŞ İŞTEN GEÇTİ”

“Tıpkı koskoca bir dönem gezip tozan, yatıp uyuyan ve ancak sınavdan bir gün önce sınavda hiçbir şey yapamayacağını idrak edip, son gece ve son dakikalarda çırpınmaya başlayan bir öğrencinin telaşına kapılmış durumdalar. 20 yıllık bir uykudan, şimdi panikle uyandılar ama iş işten geçti.

Bugüne kadar yaptığımız uyarılara kulak asmayan, tüm muhalif partileri ‘iç-düşman’ kategorisinde değerlendiren iktidar, kaybedeceğini şimdi anladı; ne yaparsa yapsın sonucu değiştiremeyeceğini ise çok kısa bir süre sonra yaşayarak görecek ve anlayacak. Anlayacaklar; bir bardak suyla koskoca bir yangının söndürülemeyeceğini.”

GÖZ GÖRE GÖRE MİLYONLARIN HAKKI GASP EDİLİYOR

“Adalet ve ekonomi konuları başta olmak üzere, eğitim, sağlık, tarım, hayvancılık, çalışma hayatı ve diğer tüm alanlarda büyük bir tıkanmışlıkla karşı karşıyayız. Üretim çarkları değil, algı çarkları dönüyor. Gerçek gündemler değil, suni gündemler konuşuluyor. Rakamlarla oynanıyor. Göz göre göre milyonların hakkı gasp ediliyor.

Sözde aylık enflasyon yüzde 1,18, yıllık enflasyon da yüzde 64'müş. Buna TÜİK'in kendi çalışanları bile inanmıyor. Geçen ay 10 liraya aldığımız bir ürün, bu ay 11-12 lira mı Allah aşkına? Geçen yıl 100 liraya aldığı bir ürünü, şimdi 165 liraya alabilen bir Allah'ın kulu var mı Her bir üründe en az 2-3, bazılarında 4-5 katlık bir artış var! Kimi kandırıyorsunuz?

Vatandaşlarımız, geçen sene ödediği kira ve faturaların tutarı ile bu yılın tutarları arasındaki devasa farkı yaşayarak görüyor. Geçen sene 500 liraya doldurduğu alışveriş sepetini bu yıl 1500 liraya dolduramadığını biliyor. Geliri sadece 1 kat artarken, giderinin en az 2-3 kat arttığını görüyor, biliyor.”