‘Kendi çadırımızı kendimiz kurduk…’

Osmaniye'de evleri depremden ağır hasar alan Melek Yorulmaz, "18 yıllık emeğimiz gitti, yok oldu. Çadırımızı kendimiz kurduk. Gittik, fıstık fabrikasından paletleri bulduk, tamir edip çadırın içine döşeyeceğiz. Toprak soğuk. Haliyle solucanlar çıkıyor, sümüklü böcekler çıkıyor" dedi.

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Osmaniye Yeni Mahalle’deki evi Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan 3 çocuk annesi Melek Yorulmaz, deprem sonrası yaşadıklarına anlattı. Yorulmaz, şunları söyledi:

“TAM İYİ OLACAK DERKEN BUNLAR OLDU”

* 18 yıllık evliyim. 18 yıllık evliliğimin 6 yılı kirada geçti. Eşim yurt dışlarına gitti, buralarda şirketlerde çalışarak evimizi yaptırdık. Arabamızı aldık. İkizlerim var, bir kız bir oğlan, bir de 1,5 yaşında oğlum var. Tam rahata kavuştuk, iyi olacak her şey iyi olacak derken işte bu durumla karşılaştık.

* Yüce Rabbime çok şükür, çocuklarım sağ diyorum, sağlığımız yerinde diyorum ama bütün emeğimiz gitti. 18 yıllık emeğimiz gitti, yok oldu.

* Çadırımızı kendimiz kurduk, belimizi ağrıttık. Gittik, fıstık fabrikasından paletleri bulduk, tamir edip çadırın içine döşeyeceğiz. Toprak soğuk. Haliyle solucanlar çıkıyor, sümüklü böcekler çıkıyor. Öyle götürüp çadırın içine döşeyeceğiz bunları.

“NE BELEDİYE BAŞKANI NE MUHTAR GÖRDÜK”

* Derneklerden yardımları bir nebze de olsa temin edebildik ama ne belediye başkanımızı gördük ne muhtarımızı gördük. Kesinlikle onlardan ben hiçbir şekilde yardım almadım.

* Caminin imamı, sağ olsun, bir paket yardımda bulundu. Diğer dernekler, ama isimleri şu an aklıma gelmiyor, o şekilde yardımlarda bulunuldu. Sağ olsunlar ama çadır yardımı, işte diğer yardımlar kesinlikle olmadı.

* Muhtarımızla görüştük. O da ‘Elimizde çadır yok’ dedi. Yani işte, ‘Yakınlarına sığınan, yakınlarına sığınsın' dedi. ‘Çok mağdur kalanları da çadırkente götürüyoruz' dedi. Evimiz ağır hasarlı, yıkılacak.

* Ondan dolayı evimizi de bırakıp gidemiyoruz. Biz de kenarlarına çadırları kurup kendi halimizle ne yapabilirsek yani… Yani bu şekilde. Depremzede mağdurlarında ne yapılması gerekiyorsa yapılmasını istiyoruz.

* Sonuçta benim 17 yıllık emeğim vardı. 17 yıl boyunca yemedik, içmedik, giymedik, gezdirmedik. Evimiz olsun dedik. O da bu şartlarda yok oldu. Arabamız ağır hasarlı, damdan üstüne enerji düştü.

“KENDİ ŞARTLARIMIZLA EŞYALARIMIZI ÇIKARTTIK”

Belediye başkanımızı zaten hiç göremedik. Belediye başkanımız istese mahalle mahalle gezerdi, bizim sıkıntılarımızı dinleyebilirdi ama kesinlikle ne belediye başkanı ne muhtarı gördüm.

* Ben, muhtarı 13 gün sonra gördüm, tepkimi de gösterdim. ‘Muhtarım' dedim, 13 gün geçti, sizi ilk defa görüyorum.' ‘Hayır, ben geldim' dedi. Geldiysen bizim ev hasarlıydı, buradakilerin sahipleri nerede?

* Yardımcı ola bari ağır hasarlı olanlara, yıkılması gerekenlere yardımcı ol. Kendi şartlarımızla eşyalarımızı çıkarttık, çıkarabildiklerimizi. Orada, çoğu hasarlı zaten. Şu an kendi şartlarımızda çadırın içinde ne yapabilirsek yapmaya çalışıyoruz.” (ANKA)

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