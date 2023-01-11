Kılıçdaroğlu Aile Sağlığı Merkezlerinin sorunlarını dinledi

Birlik ve Dayanışma Sendikası (BDS) Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük ile Merkez Yönetim Kurulu üyeleri TBMM’de ziyaret ettikleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Aile Sağlığı Merkezleri’nin (ASM) sorunlarını aktardı.

Latif SANSÜR

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile TBMM'de bir araya gelen BDS heyeti, aile hekimliğinde çalışanların emeklilikte yaşadığı mağduriyetler, ASM çalışanlarının ek ödemelerde tavan ücret nedeniyle oluşan haksızlığı, ASM'lerin fiziki yapıları gibi bir çok konu masaya yatırıldı.

Ziyaretle ilgili bilgi veren BDS Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük, aile hekimliği uygulamasının başladığı tarihten bu yana geçen 12 yılda, çalışanların idari, hukuki, mali ve özlük hakları, sistemin işleyişindeki sorun ve eksiklikleri dile getirdiklerini söyledi.

Mengücük, “Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na özlük hakları, ASM'lerin fiziki ve donanım eksiklikleri, güvenliği hakkında bilgi verirken çözüm önerilerimizi de ve dosyalarımızı ilettik. Sayın Kılıçdaroğlu, Aile hekimliğinin toplum sağlığı açısından öneminin farkında olduklarını, geliştirilmesi ve yeniden yapılandırılması için girişimler yapılması gerektiğini bildirdi. Özellikle aile hekimliği çalışanlarının özlük hakları ve mağduriyetlerinin mutlaka giderilmesi gerektiğini belirtti” diye konuştu.

“ASM’LER KAMU BİNALARINDA HİZMET VERMELİ”

Mengücük, Kılıçdaroğlu'nun ASM’lerin kamu binalarında hizmet vermesi gerektiğini söylediğini de aktararak; “Sayın Kılıçdaroğlu ASM'lerin fiziki koşullarıyla ilgili olarak konuşurken, mutlaka kamu binalarında hizmet verilmesi gerektiğini, mobil hizmeti olan köylerde de mutlaka sağlık hizmeti birimlerinin yine kamusal olarak oluşturulması gerektiğini belirtti. ASM'lerin sosyal hizmet uzmanları ve gerektiğinde diğer sağlık personeli ile desteklenerek hizmetin daha toplumcu bir yapıya kavuşturulması gerektiğini de söyledi” dedi.