Kılıçdaroğlu: Zalimin zulmüne son vereceğiz

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep’te halka hitap etti. "Zulüm bitecek mi başkanım?" diyen bir vatandaşa Kılıçdaroğlu, “Zalimin zulmüne son vereceğiz. Adaletin özü odur” diyerek cevap verdi.

Ahmet KAYA

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bir takım ziyaretlerde bulunmak için Gaziantep'te bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, burada halka hitap etti.

“ADALETİ BİRLİKTE GETİRECEĞİZ”

“Hak hukuk Adalet” sloganlarıyla konuşmasına başlayan Kılıçdaroğlu, “Hiç endişe etmeyin. Bu kardeşiniz bu ülkeye adaleti ya getirecek, ya getirecek. Birlikte adaleti getireceğiz. Kainat adalet üzerine inşa edilmiştir. Devlet liyakatle, ahlakla yönetilir. İktidar sahipleri, iktidar olduklarında mal mülk sahibi olmazlar. İktidar sahibi dünyaya, Türkiye'ye her yere hizmet eder. Dolayısıyla iktidar sahiplerinin devleti adaletle yönetmesi lazım. Adaletle yönetmenin temelinde esnafı, sanayicisi, işçisi, emekçisi kazanacak. Her evde huzur, bereket olacak. O zaman adalet olur, devlet büyür. O zaman hepimiz bu ülkenin caddelerinde, sokaklarında rahat gezmiş oluruz” dedi.

“ESNAF VE ÇİFTÇİLERİN BORÇ FAİZLERİNİ BİR HAFTA İÇİNDE SİLECEĞİZ”

Çevredeki esnafa da seslenen Kılıçdaroğlu, Esnafın dertlerin var biliyorum. Pandemi döneminde büyük sıkıntılar yaşadıklarını da biliyorum. Şundan emin olsunlar, iktidar olduğumuzda esnafın, çiftçinin gerek bankalara gerek Esnaf Kefalet Kooperatifleri'ne olan borçlarının faizlerini bir hafta içinde sileceğiz. Esnaf, çiftçi rahat edecek.” diye konuştu.

“KADINLARIN, ÇOCUKLARIN HAKKINI HUKUKUNU SAVUNACAĞIZ”

Ülkede yüz binlerce ailenin elektrik, doğalgaz ve suyunun kesik olduğun ifade eden Kılıçdaroğlu, “Bir aileyi susuz, elektriksiz, bırakamazsınız. Bütün bunların tamamını çözeceğiz Allah nasip ederse. Hiçbir çocuk bu ülkede yatağa aç girmeyecek. Kadınların çocukların, hakkını hukukunu savunacağız. Evlatlarımız geleceklerini yurt dışında arıyorlar. Gençlere şunu ifade etmek isterim. Sizin geleceğiniz bu ülkedir. Bu ülkede size imkan sağlayacağız. Bu ülkede çalışıp, kazanacaksınız. Bu ülkede üreteceksiniz.” şeklinde konuştu.

“ÇALDIKLARI 481 MİLYAR DOLARI ONLARDAN ALACAĞIM VE HALKA VERECEĞİM”

Kılıçdaroğlu, “Bunlar 5'li çetelere çalışıyorlar. Hiç meraklanmayın, sizden çaldıklarını, esnaftan, sanayiciden çaldıklarını 481 milyar doları onlardan alacağım ve halka vereceğim. Uyuşturucu baronlarını da çok iyi biliyorum. Gidiyorlar iktidar sahipleriyle fotoğraf çektiriyorlar. Uyuşturucunun nasıl bir bela olduğunu da biliyorum. Uyuşturucu baronlarının da kökünü tamamen kazıyacağım bu ülkeden.” dedi.

“SURİYELİLERİ İKİ YIL İÇİNDE ÜLKELERİNE GÖNDERECEĞİZ”

Suriyeler mültecileri en geç iki yıl içinde ülkelerine göndereceklerini bir kez daha tekrarlayan Kılıçdaroğlu, “Suriyelilerle de konuştum. Onları nasıl göndereceğimizi de anlattım. Avrupa Birliği fonlarıyla onların yollarını, köprülerini, okullarını, kreşlerini hastanelerini yapacağız. Parayı AB verecek, bizim müteahhitler yapacak. Onların can ve mal güvenliğini sağlayacağız ve kardeşlerimizi oraya göndereceğiz.” açıklamasında bulundu.

Sorunların farkında olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, sorunları akılla bilgiyle danışarak istişareyle çözeceklerini ifade etti.

“BİR KİŞİYE TESLİM EDİLEN DEVLETİN SONU GELMİŞTİR”

Halktan sandığa giderken elini vicdanına koyarak oy kullanmalarını isteyen Kılıçdaroğlu, Türkiye yeni bir sürecin içine girdi. Artık bu kadar acıların bu toplumun çekmemesi lazım. Siyasetçinin halkına hesap vermesi lazım. Bir devlet bir kişiye teslim edilemez. Osmanlı'ya bakın, Metehan'dan bu yana bakın. Hiçbir devlet bir kişiye teslim edilmemiştir. Bir kişiye teslim edilen devletin sonu gelmiştir. Bir beraber birlikte, akılla, mantıkla, liyakatle, adaletle devleti yöneteceğiz.” diye konuştu.

“ASLA VE ASLA SARAYLARDA OTURMAYACAĞIZ”

“Adaletin çürüdüğünü biliyorum. Saray'a bağlı hakimlerin olduğunu biliyorum.” diyen Kılıçdaroğlu, “Asla ve asla saraylarda oturmayacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mütevazi Çankaya Köşkü var. Gidersin, Çankaya Köşkü'nde oturursun kardeşim. Nedir o lüks. Hem ‘İslamiyet'te israf haramdır' diyorlar, peki bu lüks ne, bu haram işleri ne? Onlara haram değil mi?” diye sorudu.

“ZALİMİN ZULMÜNE SON VERECEĞİZ”

Kılıçdaroğlu, konuşmasının sonunda, “Zulüm bitecek mi başkanım? diyen bir vatandaşa, “Zalimin zulmüne son vereceğiz. Adaletin özü odur” diyerek cevap verdi.

“21. YÜZYILIN ÜRÜNÜ ÇİP”

Kılıçdaroğlu, Gaziantep ziyareti kapsamında Ticaret Odası’nda sanayici ve oda üyeleriyle de bir araya geldi. Burada konuşan Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin ikinci yüzyılında teknoloji devrimini kaçırmaması gerektiğini söyledi.

21. yüzyılın ürününün çip olduğunu, bunu üretenlerin artık dünyada söz sahibi olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, “21. yüzyılın ekonomi kavramı bilgi ekonomisidir. Yani bilgiye dayalı ekonomidir. Kaba güç bitti, beyaz yakalılar da bitecek bir süre sonra, mavi yakalılar zaten aşama aşama sona eriyor. Bilgiye dayalı ekonomi süreci içerisine Türkiye’nin girmesi lazım.” dedi.

Demokrasisi gelişmemiş hiçbir ülkenin büyümediğine dikkati çeken Kılıçdaroğlu, “Demokrasinin gelişmesi, düşünce özgürlüğünün önündeki bütün engellerin kaldırılması demektir. Farklı düşünmenin ne kadar değerli olduğunu kabul etmemiz lazım. Farklı düşündüğü için insanları dışlayamazsınız, üniversiten atamazsınız, akıl akıldan üstündür.” ifadelerini kullandı.

“İLK İŞ HASAR TESPİT KOMİSYONU KURMAK”

Kılıçdaroğlu, iktidar olduklarında ilk yapacakları işin durum ve hasar tespit komisyonu kurmak olduğuna belirterek şunları kaydetti:

“6 lider buna karar verdik, Türkiye ile ilgili rakamları bilmiyoruz. 15-20 gün içerisinde gideceğiz hükümet önüne durum ve hasar tespit komisyonu gelecek, önümüze rakamları koyacak, bileceğiz. İkinci yüzyılda hata yapma lüksümüz yok. Geçmişin hatalarını bir tarafa bırakalım. Artık kavgadan bıktık. Artık Türkiye’yi, evlatlarımızı düşünmeliyiz. Gencecik fidan gibi evlatlarımız asıldı, ‘biri sağdan biri soldan’ diyerek asıldı. Artık bunları bırakmalıyız, geçmişten ders çıkarıp geleceğe bakmalıyız ve yeni bir gelecek inşa etmeliyiz. Kısa, orta, uzun vadede Strateji ve Planlama Teşkilatı’nı yeniden kuracağız, hasar tespit komisyonunu oluşturacağız. Çiftçilerin ve esnafın ciddi sıkıntıları var, onların faizlerini kısa vadede sileceğiz, onlara yeni bir ufuk açacağız.”

“SİYASETTE MİLLETVEKİLİ BELİRLEMEK ZOR BİR ALAN”

Kılıçdaroğlu, hem iş hem de siyaset dünyasında kadınların var olmaya başladığını, kadınların önündeki engellerin kaldırılarak onlara pozitif ayrımcılığın olması gerektiğini vurguladı.

Milletvekillerinin belirlenmesinin zorluğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, “Milletvekili belirlenmesi siyasette zor bir alan. Bu sadece bizim için değil bütün siyasi partiler için sorun. Siyasi Partiler Yasası’nın değişmesi lazım. Siyasi Partiler Yasası, 12 Eylül askerlerinin çıkardığı bir yasa ve Türkiye’nin bu hale gelmesinin temel nedeni de o. Bu yasasın değişmesi ve demokratikleşmesi lazım.” değerlendirmesinde bulundu.