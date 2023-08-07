Kocaeli’de patlama, yaralılar var
Kocaeli Derince Limanı'nda bulunan Toprak Mahsülleri Ofisi'ne (TMO) ait siloda patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle yaralananlar olduğu öğrenilirken olay yerine çok sayıda itfaiyte ve sağlık ekibi sevk edildi...
Kocaeli’nin Derince Liman’ında Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silolarında saat 14.35 sıralarında bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi.
Patlamanın ardından bölgeye itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Patlamanın ardından çıkan yangını söndürmek için ekiplerin başlattığı çalışma devam ediyor.