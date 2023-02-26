Komşusuna kızdı, evini satılığa çıkardı! Astığı ilan şaşkına çevirdi

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde alt kat komşusu ile sorun yaşayan bir kişi evini “Kötü insanlara satılıktır” ifadesiyle satışa çıkardı.

Latif SANSÜR

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Kuşadası'nın Türkmen Mahallesi'nde bir ev sahibi, sürekli sorun yaşadığını iddia ettiği alt kat komşularına isyan etti, evini satışa çıkardı. İsminin açıklanmasını istemeyen ev sahibi, “Satılık” ilanında, “Alt kattaki çirkin ve kötü insanlardan dolayı kötü insanlara satılıktır” ifadelerini kullandı. Evini gerçekten satmak istediğini, satarken de insanları empati yapmaya yönlendirdiğini söyledi.

“EVİN DEĞERİNE OLUMSUZ ETKİ YAPACAĞINI BİLİYORUM”

SÖZCÜ muhabirinin afişteki telefon üzerinden ulaştığı ev sahibi, “Son yıllarda toplumda büyük bir bozulma var. İnsanlar çok olumsuz etkilendi. Ben de buna tepki olarak, bir çok insanın çok yapmak istediği, ama cesaret edemeyeceği, yapamayacağı bir şey yaptım. Astığım afişi insanlar bir görsün, biraz empati yapsın istedim. Bir nebze olsun kendini sorgulasın, ‘Ben de bu kötü kişilerden biri miyim?’ diye düşünsün, değerlendirme yapsın istedim. Afişin satışa olumsuz etki yapacağını biliyorum” dedi.