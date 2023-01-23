Melen Barajı mahkemelik oldu

Yapımı yılan hikayesine dönen İstanbul’un su ihtiyacını karşılayacak Melen Barajı’nın DSİ Genel Müdürlüğünce açıklanan süreler içinde tamamlanamaması nedeniyle İSKİ Genel Müdürlüğü, meydana gelen zararın tespiti talebiyle dava açtı. Davada şu an bilirkişi raporu bekleniyor.

Özlem GÜVEMLİ

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İstanbul'a su sağlamak amacıyla 1990 yılında Bakanlar Kurulu kararı alınarak geliştirilen Melen Barajı'nın projeleri, DSİ Genel Müdürlüğünce 2011 yılında onaylandı. 2012 yılında inşaatına başlandı.

2016 tarihinde de bitirilmesi planlanıyordu, ancak baraj gövdesinde su tutulmasına engel olacak derecede çatlaklar oluşması nedeniyle proje revize edildi. Melen Barajı’nın gövdesinde oluşan çatlakları güçlendirmek için başlayan inşaat çalışmalarının ekonomik nedenlerle 2022'de durmasının ardından DSİ, güçlendirme projesini revize etmek için geçtiğimiz günlerde tekrar ihaleye çıktı.

Konuyla ilgili İBB'den yapılan açıklamada 2016 yılında bitmesi gereken barajın, DSİ tarafından planlanandan 10 yıl sonra, yani 2026 yılında tamamlanmasının öngörüldüğüne dikkat çekildi.

“SU BORULARLA TAŞINIYOR, MALİ KÜLFET ARTIYOR”

İstanbul'un küresel iklim değişikliği sürecinden daha az etkilenmesi ve kuraklık durumunda su arzındaki kırılganlığın azaltılması için DSİ Genel Müdürlüğü tarafından 2026 yılında tamamlanması planlanan Melen Barajı'nın, belirtilen bu tarihten önce işletmeye alınmasının, İstanbul için önemine işaret edildi.

İstanbul'un içme suyunun yaklaşık 3'te 1'i Melen'den geldiğine vurgu yapılan açıklamada “Su; baraj yapılamadığı için doğrudan Melen Çayı'ndan çekiliyor. Suyun, barajda toplanamaması ve doğrudan Melen Çayı'ndan çekilmesi de İSKİ için önemli bir elektrik maliyeti oluşturuyor. Baraj tamamlandığında İstanbul'a yılda 1 milyar 77 milyon metreküp su temin edilecek. Melen Barajı'nın devreye alınamaması nedeniyle fazladan harcanan enerji miktarı, İSKİ Genel Müdürlüğü'ne mali külfet yaratıyor. Barajın ivedilikle devreye alınması ve su tutması gerekiyor” denildi.

İSKİ, DSİ'YE BAŞVURDU: SUNGURLU BARAJINA ÖNCELİK VERİN

Bu nedenle İSKİ Genel Müdürlüğü'nün Melen Barajı'nın zaman kaybetmeden işletmeye alınması amacıyla gerekli çalışmaların yapılması ve İSKİ ile teknik koordinasyonun sağlanması için DSİ Genel Müdürlüğü'ne başvurduğu kaydedildi. İSKİ Genel Müdürlüğü'nün Melen Barajı'nın devreye alınamaması nedeniyle İstanbul'un kısa, orta ve uzun vadede su ihtiyacının karşılanması amacıyla şehre yakın ve emniyetli bir rezervuar olan Sungurlu Barajı'nın yapımına, yatırım programında öncelik verilmesini de DSİ Genel Müdürlüğü'nden talep etti.

TESPİT DAVASI AÇILDI

Melen Barajı'nın, DSİ Genel Müdürlüğünce açıklanan süreler içinde tamamlanamayarak, işletmeye alınmaması nedeniyle, İSKİ Genel Müdürlüğü'nün meydana gelen zararın tespiti talebiyle Kocaali Sulh Hukuk Mahkemesi'nde tespit davası açtığı aktarıldı. Şu an yapılan keşif sonucu düzenlenecek bilirkişi raporu bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2019 yılında göreve geldikten sonra Melen projesinde yaptığı incelemelerde baraj inşaatındaki sorunlara dikkat çekmişti. Aksaklıkların giderilmesi için DSİ Genel Müdürlüğü harekete geçmiş çatlayan barajdaki güçlendirme çalışmalarına Haziran 2020 tarihinde başlanmıştı. Ancak, firmanın talebi doğrultusunda 2022 tarihinde güçlendirme işi DSİ tarafından feshedilerek, tasfiye edildi. 2023'ün Ocak ayında “Melen Barajı Revize Rehabilitasyon Proje Yapımı” ihalesi yapan DSİ'nin, bu işinin süresini 488 gün olarak belirledi. Bu süre içinde güçlendirme projesini revize edilecek ve ardından inşaat çalışmaları başlayacak.