MHP eski kadın kolları başkanı Gizem Memioğlu, ölü bulundu

Kastamonu'da, eski MHP Taşköprü İlçe Kadın Kolları Başkanı Gizem Memioğlu (41), evinde ölü bulundu.

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Kuzeykent Mahallesi’nde yalnız yaşayan Gizem Memioğlu’ndan dün akşamdan beri haber alamayan yakınları, polise haber verdi. Polis ekipleri, Memioğlu’nun evine kapıyı çilingire açtırarak girdi. Memioğlu, yatağında hareketsiz yatarken bulundu.

2021’DE İSTİFA ETMİŞTİ

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Memioğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. MHP Taşköprü İlçe Kadın Kolları Başkanlığı’ndan 11 Aralık 2021’de istifa eden Memioğlu’nun kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belirlenecek.

Gizem Memioğlu, sosyal medya hesabı Twitter’dan son paylaşımını da 2021 yılında yapmış. Memioğlu o son paylaşımında şu ifadeleri kullanmış; “Aykırı rockçı başkandım, sizler de oturtamadınız o kalıba görünce biliyorum çünkü ciddi aykırı. Artık müzik yapma zamanı.”

SİNAN ATEŞ DE SUİKASTE KURBAN GİTMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde de Ülkü Ocakları eski Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş, Ankara’da silahlı saldırıya uğramıştı. Sinan Ateş, suikastında 3 kişi tutuklandı. Olayın tetikçisi ise hâlâ aranıyor.