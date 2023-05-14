MHP’li başkan hakkında ‘sahte oy’ kullanmaktan tutanak tutuldu

Mersin’in Gülnar MHP İlçe Başkanı Celal Kadim, kayıtlı bulunduğu sandıkta oy kullandıktan sonra, seçmen listesinde ismi bulunmamasına rağmen 2019 yılındaki seçmen kâğıdıyla oy kullandığı tespit edilerek tutanak tutuldu, Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

Ali Ekber ŞEN

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Türkiye'nin kaderini belirleyecek olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi sürerken, oy verme işlemi sırasında usulsüzlük ihbarları da gelmeye devam ediyor.

Mersin'de MHP Gülnar İlçe Başkanı Celal Kadim, sabah saatlerinde kayıtlı bulunduğu 1012 numaralı sandıkta eşi ile birlikte oyunu kullandı. Kadim bir süre sonra isminin kayıtlı olmadığı 1010 numaralı sandıkta 2019 yılındaki seçmen kâğıdıyla oy kullandığı, görevlilerce tespit edilerek tutanak tutuldu. Konuyla ilgili Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

Sandık Kurulu Başkanı Kemal Gül ile 5 üyenin tutarak imzaladığı tutanak şöyle:

“Seçmen listesinde ismi bulunmayan Celal Kadim isimli vatandaş, 2019 yılındaki seçmen kağıdıyla (1010 sonul sandık) oy kullanmıştır. Bu durum tarafımızca tutanak altına alınmıştır. 14.05.2023”

“SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU”

26. Dönem CHP Mersin Milletvekili ve CHP Partiçi Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Aytuğ Atıcı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Konu bize de ulaştı. Bu kişi hakkında Gülnar ilçe başkanlığınca Cumhuriyet Savcılığı ve İlçe Seçim Kurulu’na suç duyurusunda bulunuldu. İşlenen ‘Mükerrer oy’ suçunu işleyen kişi 3-5 yıl arasında ağır hapis cezasıyla yargılanır. Sandık görevlileri hakkında da ihmal suçundan işlem yapılır” dedi.

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