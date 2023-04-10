Polis kapıyı kırarak içeri girdi, iki aylık bebeği ölü buldu

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, komşuların ihbarı üzerine kapıyı kırarak eve polis 2 aylık bebeği ölü buldu. Uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öğrenilen anne ifadesinde "Bebeğimin öldüğünden haberim yoktu. Bir haftadır uyuyor zannediyordum" dedi.

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İstiklal Mahallesi’nde bulunan bir müstakil evin ikinci katında ikamet eden Ayşegül T. (30), dairesine giremediği gerekçesiyle itfaiyeden yardım istedi. Evden koku yayılması nedeniyle kadının komşuları da durumu polise bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin kapısını kırdığı daireye giren polis ekipleri, Ayşegül T’nin 2 aylık kızı Mehtap T’yi ölmüş şekilde buldu. Bunun üzerine anne Ayşegül T, gözaltına alındı.

Bebeğin cesedi ise otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Uyuşturucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen anne Ayşegül T. ve baba Suat T’nin (42) yaklaşık bir hafta önce bebeklerini evde yalnız bıraktıkları öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ayşegül T, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

BİR HAFTADIR UYUYOR ZANNETTİM

Uyuşturucu madde etkisinde olduğu belirlenen anne Ayşegül T., emniyetteki ifadesinde eşiyle birlikte uyuşturucu kullandıklarını kabul etti.

Evden çıkarken anahtarı unuttuğunu bu nedenle içeri giremediğini söyleyen Ayşegül T., “İtfaiyeyi aradım. Bebeğimin öldüğünden haberim yoktu. Bir hafta önce babasıyla yıkamıştık. Sonra sobanın yanına yatırdım. Hiç uyanmadı. Bir haftadır uyuyor zannediyordum” dedi.

AÇLIKTAN ÖLMÜŞ OLABİLİR

Daha önce uyuşturucu kullanma’ suçundan kaydı olduğu belirlenen baba Suat Talay polis tarafından aranıyor. Mehtap bebeğin kesin ölüm nedeninin otopsi raporu sonucunda belli olacağı öğrenilirken, açlık nedeniyle ölmüş olabileceği şüphesi üzerinde durulduğu öğrenildi. (AA-DHA)

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