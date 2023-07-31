Rusya’dan kaçak getirip, İstanbul’da bakkalda satıyorlardı

İstanbul’da, Rusya’dan kaçak ilaç getirerek, bakkal görünümü altında dükkanlarda satan şüphelilere yönelik polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Baskında 4 şüpheli yakalanırken, 5 milyon liralık ilaç ele geçirildi.

Habip ATAM

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Operasyon, İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri Fatih'te bir adreste kaçak ilaç satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Araştırmaların ardından belirlenen 7 adrese baskın düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yasa dışı yollarla ülkemize getirilmiş çok sayıda ilaç, kaçak sigara ve alkol ele geçirildi.

RUSYA ÜRETİMİ 5 MİLYON LİRALIK İLAÇ

Ele geçirilen ilaçların, Rusya üretimi ürünler olduğu öğrenildi. İlaçlar arasında, kadın hastalıklarının tedavisinden kullanılanlardan, estetik ürünlere, ağrı kesicilerden, mide bulantısı haplarına kadar çok çeşitli ilaçlar olduğu belirtildi. Polisin ele geçirdiği ilaçların piyasa değerinin 5 milyon lira olduğu öğrenildi.

YABANCILARA SATIYORLARDI

Yabancıların yoğun olarak yaşadığı bir bölgede ele geçirilen ilaçların, bakkal görünümü altında bir dükkanda satıldığı öğrenildi.

Özellikle Özbek, Türkmen ve Rus kökenli yabancıların talep gösterdiği ilaçların sağlıksız şartlarda depolandığı da belirtildi. Şüpheliler hakkında kaçakçılık suçundan işlem yapıldı.

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