Şahan Gökbakar’dan Kerem Kınık paylaşımı

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bu konu beni de ciddi manada üzmüştür" sözlerinin ardından görevi bıraktı. Kınık'la girdiği polemik günlerce gündem olan Şahan Gökbakar, istifanın ardından İnstagram hesabından paylaşım yaptı.

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Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından gönüllülere çadır sattığı ortaya çıkan ve skandallarla gündemden düşmeyen Kızılay'ın Başkanı Kerem Kınık 96 gün sonra 14 Mayıs seçimlerine iki gün kala istifa etti.

ERDOĞAN ‘ÜZÜLDÜM’ DEDİ İSTİFA ETTİ

Kınık kendisine yönelik tepkilere ve istifa çağrılarına “Seçilmiş bir isim olarak görev yapıyorum. Ortaya böyle bir başarı konulmuşken goygoycuların lafı ile hareket etmem. Kızılay Başkanı istifa ettiğinde tüzük gereği genel kurula gidilmesi gerekir. Kızılay’ın idari işleri durur ve kaotik bir durum oluşur” yanıt vermişti.

Kınık’ın, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, “Bu konu beni de ciddi manada üzmüştür. Kızılay böyle bir çadır satma işine giremez” sözlerinin üzerinden 24 saat geçmeden istifa etmesi ise dikkat çekti.

“BYE BYE YARIŞMAYAN ADAM”

Kınık’la günler süren bir polemiğe giren oyuncu ve komedyen Şahan Gökbakar, istifa haberinin ardından İnstagram hesabından bir paylaşım yaptı. Paylaşımına “Bye bye yarışmayan adam…” notunu düşen Gökbakar Kınık’ın fotoğraflarından bir seçkiyi ‘Bye Bye Happiness’ şarkısı eşliğinde yayınladı.

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