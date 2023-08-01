Siteyi birbirine katan kavga, dakikalarca dövdüler

İstanbul Esenyurt'ta bir sitede iki grup arasında 'çocuk dövme' nedeniyle kavga çıktı. Dakikalarca süren kavgada site savaş alanına döndü.

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İstanbul Esenyurt’ta dün akşam iddiaya göre bir çocuğun dövülmesi üzerine iki grup birbirine girdi. Kavga dakikalarca sürdü.

Çocuğu dövüldüğü belirtilen babanın içinde yer aldığı grup, karşı taraftaki bir kişiyi sopa ve tekmelerle darp etti.

O anlar, site sakinleri tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Dakikalarca süren kavga polisin gelmesiyle sona erdi.

“İKİ ÇOCUĞUN KAVGASI…”

Olayla ilgili Esenyurt Kaymakamlığı’ndan yapılan yazı açıklmada ise şu ifadelere yer verildi: “15 yaşındaki iki çocuğun kendi aralarındaki tartışmasının aile kavgasına dönüşmesi ile ilgili olarak ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerimiz olay yerine intikal ederek kavgaya müdahale edilmiş, kavgada herhangi kesici ya da yaralayıcı alet kullanılmadığı, ufak çizik ve sıyrıklarla kavganın sona erdirildiği, tarafların olayı emniyete intikal ettirip birbirlerinden şikâyetçi olduğu ve yasal sürecin devam ettiği tespit edilmiştir. Kavga sonrası saldırıya uğrayan çocuğun ailesi, kaymakamlığımızda kabul edilmiş olup sürecin takibi konusunda gerekli hassasiyet gösterilmektedir” (DHA)

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