Valilik hesabından AKP ve Erdoğan propagandası

Muğla Valiliği, resmi Twitter hesabından AKP mitingleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüntülerini şarkıcı Kıraç'ın 'Endamın yeter' şarkısı eşliğinde paylaştı.

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Muğla Valiliği’nin resmi Twitter hesabından “Muğla aşkı içimizde hiç bitmeyecek…” notu ve Erdoğan etiketiyle AKP videosu paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüntülerinin yer aldığı videoda şarkıcı Kıraç’ın seslendirdiği ‘Endamın yeter’ şarkısı kullanıldı.

Paylaşımın valiliğe ait resmi sosyal medya hesabından yapılması tepkilere neden oldu. Hesapta sabitlenen söz konusu videoya yazılan yorumlardan bazıları şöyle:

* Nasıl bir enkaza cevirdiler ülkeyi… Valilik AKP İl Başkanlığı’nın görev ve talimatlarını uyguluyor resmen. %30 – %35’lik bir kesimin değil %100’ün devlet kurumusunuz, kendinize gelin.

* Resmi kurum, kişi propagandası yapamaz. Şuurunuzu mu yitirdiniz?

* Sen devletin valiliği misin? AKP il teşkilatı mısın? İkinci sorduğumuz soru olduğu kesin de artık insanı ‘pes’ dedirtmeden de duramıyorsunuz maalesef.

* Koskoca valiliği bile almışsınız kendi propagandanızı yapıyorsunuz…

* Boşuna demiyoruz; ‘siz demokrasiyi yok ettiniz’.

* Seçim mitingine gelen bir partinin genel başkanına yazdıklarınızı, yarın seçim mitingine gelen diğer parti başkanlarına da yazacak mısınız?

* Sayın Vali siz devleti temsil ediyorsunuz. AKP resmî Twitter hesabı mı bu? Rezalet ötesi bir durum hayatımda böyle bir şey daha önce görmedim. Tarafsızlık ilkesine aykırı parti sözcüsü değilsiniz.