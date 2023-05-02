Van’da Kılıçdaroğlu izdihamı

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet Buluşması Mitingleri kapsamında Van'daydı. Kılıçdaroğlu vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Kılıçdaroğlu'nu miting alanına taşıyan otobüs zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti.

Orhan BOZKURT

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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ağrı'dan sonra Van'da vatandaşlarla buluştu.

Yoğun ilgiyle karşılanan Kılıçdaroğlu, Beşyol meydanında halka selendi. Kendisinden önce kürsüye çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu işaret eden Kılıçdaroğlu, “Ekrem Başkan’a hemşeri sözü verdiniz, bana da vereceksiniz. Çünkü ben ilkokula Erciş’te başladım” diyerek Vanlıları selamladı.

“Dünya kadar sorun var biliyorum, bütün sorunlarınızı biliyorum” diyerek sözlerine başlayan Kılıçdaroğlu'nun konuşması alanı dolduran coşkulu kalabalık tarafından sık sık sloganlarla kesildi.

“YETER ARTIK YA, HUZUR İÇİNDE YAŞAMAK İSTİYORUZ”

İşte Kılıçdaroğlu'nun Vanlılar tarafından büyük ilgi gösterilen konuşmasından öne çıkan satırlar:

“Bu ülkenin insanlarına sözüm var; bu ülkeye barışı getireceğim, bu ülkeye kardeşliği getireceğim. Bu ülkede kimse, inancından ve kimliğinden ötürü ötekileştirilmeyecek. Büyük haksızlıklar yapıldığını biliyorum. Seçimle gelenlerin görevlerinden alındığını biliyorum. Bütün bunları çözeceğim. Kayyum denen garabet uygulamaları tümüyle bitireceğim. Yeter artık ya, huzur içinde yaşamak istiyoruz. Ayrılık gayrılık bize hiçbir şey vermedi. Biz beraber olacağız.

“ONLAR YANDAŞLARINA, PARALARINA GÜVENİYORLAR, BEN İSE SADECE HALKA”

Devletin dini adalettir, adaletin olmadığı bir yerde huzur olmaz, bereket olmaz, kardeşlik olmaz, çocuklar yatağa aç girer. Milyonlar yoksul, bir avuç varsıl olur. O varsıllara ben Beşli Çeteler diyorum. Sizden çalınan paraların tamamını bu ülkeye getireceğim. Endişeniz olmasın. Beşli Çeteler diyorlar ki ‘acaba nasıl aday yaptırmayız…’ Onlar yandaşlarına, saraylarına paralarına güveniyorlar, ben ise sadece ve sadece size, halka güveniyorum.

“ÖĞRETMENEVİ ÇALIŞANLARI VE TEŞARON İŞÇİLERE KADRO SÖZÜ”

Öğretmenevinde çalışan emekçiler var, onlar aylıklarını doğru dürüst alamıyorlar. Memur da değil, taşeron işçi de değiller, bunlar Türkiye genelinde 20 bin. Hepsinin hakkını ve hukukunu teslim edeceğim. Taşeron işçilerin tamamını kadroya alacağız. 100 bin öğretmen atayacağız. Sözlü sınavı kaldıracağım, kim kazandıysa atamasını yapacağız. Devlette liyakat ve adalet olmazsa olmaz.

“BU KARDEŞİNİZ, BU ÜLKEYE ADALET GELİNCEYE KADAR MÜCADELE EDECEK”

Bu kardeşiniz, bu ülkeye adalet gelinceye kadar mücadele edecek. Emine Şenyaşar’a, 8 savcı değişti, dava açmıyorlar, korkularından dava açmıyorlar Gittim, Emine Şenyaşar’la kucaklaştım, ondan sonra 8 savcı değişti 9. savcı davayı açtı. Adalet yerine gelinceye kadar izleyeceğim. Ciddi bir yoksulluğun olduğunu biliyorum. Yatağa aç giren çocukları biliyorum. Bütün bunları biliyorum. Annelere sesleniyorum, çocuklarınızı okullara gönderirken beslenme çantası düşünmeyeceksiniz

Devletin dini adalettir adaletin olmadığı bir yerde huzur olmaz, bereket olmaz, kardeşlik olmaz, çocuklar yatağa aç girer. Milyonlar yoksul bir avuç varsıl olur. O varsıllara ben Beşli Çeteler diyorum. Sizden çalınan paraların tamamını bu ülkeye getireceğim. Endişeniz olmasın. Beşli Çeteler diyorlar ki “acaba nasıl aday yaptırmayız.” Onlar yandaşlarına, paralarına güveniyorlar, ben ise sadece ve sadece size, halka güveniyorum.

“ONLAR BEŞLİ ÇETELERE HİZMET ETTİLER BEN SİZE HİZMET EDECEĞİM”

Ayrıca, Van, bölge itibariyle, bu bölgenin kilit taşlarından birisidir. Dünyanın her tarafından insanlar Van’a gelmeli, sadece İranlılar değil. Bu yapılacak göreceksiniz, bütün bu ovalar bereketli ovalara dönüşecek. Bu bölge özel ekonomi bölgesi olarak ilan edilecek. Hepsini yapacağız. Onlar Beşli Çetelere hizmet ettiler ben size hizmet edeceğim.

“KUL HAKKI YEMEYECEĞİZ, KUL HAKKI YEDİRMEYECEĞİZ”

Diyorlar ki, ‘Çalıyorlar ama iş yapıyorlar…’ Allah Allah, yaptığı iş nasıl çaldığını gösteriyor. Biz asla ve asla çaldırmayacağız. Van’dan sesleniyorum, kul hakkı yemeyeceğiz, kul hakkı yedirmeyeceğiz. Ben söylüyorum, onlar söyleyemiyorlar. Çünkü onların malı nasıl götürdüklerini biliyorum. Bir şeyden emin olmanızı isterim, bu ülkeye adalet ya gelecek ya gelecek. Hiç endişe etmeyin, vallahide billahi de her şey çok güzel olacak. Ben Saraylarda oturmaya alışkın birisi değilim. Saray’a değil, Mustafa Kemal’in Çankaya’sına oturacağım. Halktan birisiyim, halktan birisi olarak yaşamaya devam edeceğim.”

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