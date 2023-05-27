Soylu’ya kalp işareti yaptığı için yaka paça gözaltı almıştı…. O genç SÖZCÜ’ye konuştu

Üsküdar’da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya kalp işareti yaptığı gerekçesiyle, siyah bir araçla gözaltına alınarak darp edilen 23 yaşındaki genç, “O sırada Süleyman Soylu tüm muhalefete, Türkiye’nin yüzde 45’inden fazlasına ‘terörist, PKK’lı, dinsiz, imansız’ gibi sözler diyordu ve bu durum rahatsız etti beni. Hiçbir şekilde şahsına dair bir şey söylemedim sadece kalp yaptım” dedi.

Sevgim Begüm YAVUZ

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İstanbul Üsküdar'da, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya kalp işareti yaptığı belirtilen İsmail İshak Arslan isimli gencin, yaka paça gözaltına alınıp, siyah bir araca bindirilerek darp edildiği görüntüler dün sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

SÖZCÜ'ye konuşan Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencisi 23 yaşındaki İsmail İshak Arslan, şu ifadeleri kullandı:

*Üsküdar'da caminin önündeki tarihi çeşmeden otobüs duraklarının olduğu yere giderken sadece kalp yaparak devam ettim.

*Çünkü o sırada Süleyman Soylu tüm muhalefete, Türkiye'nin yüzde 45'inden fazlasına ‘terörist, PKK'lı, dinsiz, imansız' gibi sözler diyordu ve bu durum rahatsız etti beni.

*Kim olsa rahatsız olurdu bu durumdan ve ben bunun çözümünün sevgi olduğuna inandığım için kalp yaptım. Hiçbir şekilde sesli provokasyon, yanlış söz, kaba söz, küfür asla yok. Hiçbir şekilde şahsına dair bir şey söylemedim sadece kalp yaptım.

*Süleyman Soylu'ya yakındım. O sırada miting otobüsüyle ilerliyordu. Ben durağa doğru yaklaşırken arkamdan, özel koruma olduğunu tahmin ediyorum, ensemden tutup sürükledi beni. Küfretti, terörist dedi bana.

*Kimliğini göstermedi, ne için beni alacağını söylemedi. Diğer koruma da beni kolumdan tutarak sürüklemeye başladı. Devamı videoda gördüğünüz gibi. Beni sivil bir araca bindirdiler.

*Direndim ve orada beni sindirmeye çalıştıkları için etrafa bağıdım, ‘kayıt altına alın' diye. Adımı söyledim sesli bir şekilde bağırarak. Mutlaka biri kayıt altına alacaktı orada, ben olsam alırdım çünkü.

DARP RAPORU ALDI

Arabayla Paşalimanı'na doğru ilerlerken, Paşalimanı'na varmadan kendisini bıraktıklarını söyleyen Arslan, “Arabaya zorla bindirdiler, kaşımı vurdum. O araçla ilerlediler, araç içinde darp ettiler beni. Sicilim temiz, karakola gitmişliğim yok hayatımda. Yolladılar beni” ifadelerini kullandı.

Darp raporu aldığını söyleyen Arslan, suç duyurusunda bulunacağını belirtti.

‘BU BİR GÖZALTI DEĞİL, CEZALANDIRMA YÖNTEMİ'

Gencin sosyal medyada gözaltına alındığını duyuran avukat Onur Cingil ise, şöyle konuştu:

*Bu bir gözaltı değil, cezalandırma yöntemi. Eskiden beyaz toroslar vardı, şimdi siyah vitolar var.

*Doğancılar karakolunda ifadesi alınmamış, sadece tutanak tutulmuş. Bu sebepten de suç duyurusunda bulunacağız.

*Üsküdar Emniyet personeli tarafından gözaltı işlemi olmadığı, fakat kişinin serbest bırakıldığını bildiklerini söylediler.

*Burada bir belirsizlik oluştu fakat takibimizle konu çözüldü. Bakanın kendi koruma polisleri olduğunu düşünüyoruz.

*İsmail’in darp raporu var, feci şekilde darp edilmiş ve sonra bırakılmış, görüntülerde olan ve kim olduğu belli olmayan kişilerinin ceza alması ve bu yaşananın hesabının sorulması için hukuk mücadelemiz devam edecek. Bir kalp işareti yaptı ülkenin gençlerine kimse bu şekilde işkence edemez.

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