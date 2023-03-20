SÖZCÜ TV’den yayın atağı
Alişer Delek’in genel müdür olmasıyla, transfer ve yayın atağına geçen SÖZCÜ TV’de tüm “Prime Time” yayınları da değişiyor...
Programlar koordinatörlüğüne getirilen Cansel Poyraz Akyol yönetiminde tasarlanan “Prime Time” ekranında her akşam farklı bir program yayında olacak.
Gündüz kuşaklarında ise ekonomi programlarıyla tarım, çalışan hakları, sürdürülebilirlik gibi konular zengin bir içerikle seyirciyle buluşacak.
Serap Belovacıklı kamuoyu araştırmacısı ağırlıklı “Sokağın Sözü” ve farklı uzmanların yer alacağı “Dört Çarpı Dört” isimli iki ayrı programla ekrana gelecek.
“Başkent Kulisleri” isimli programda Saygı Öztürk ve Deniz Zeyrek, Ankara kulislerini en iyi bilen isimlerle siyasetin kapalı kapılarını aralayacak.
Uzun yıllar sonra ekranlara dönen Simge Fıstıkoğlu ve Aytunç Erkin'in sabit konuk olduğu “Büyük Satranç Tahtası”nda meselelere stratejik bir bakış açısıyla yaklaşacak.