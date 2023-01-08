Staj mağdurları iktidara seslendi: Haksız uygulamayı çözün

Türkiye'nin bir çok ilinden, Staj sigortası mağdurları, EYT'den hakkını alabilmek için Bursa'da, bir araya gelerek eylem yaptı. Staj mağdurları, hükümete, stajyer ve çıraklara uygulanan haksız ve hukuksuz uygulamanın bir an önce çözümlenmesi çağrısı yaptı.

Halil ATAŞ

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Türkiye’nin bir çok ilinden, staj sigortası mağdurları EYT’den hakkını alabilmek için Bursa’da bir araya gelerek eylem yaptı. Kent meydanında yapılan eyleme CHP Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Erkan Aydın da destek verdi.

“ALINTERİ DÖKTÜK CANLA BAŞLA BU EKONOMİNİN ÇARKLARIN ÇEVİRDİK”

Hükümete, stajyer ve çıraklara uygulanan haksız ve hukuksuz uygulamanın bir an önce çözümlenmesi çağrısı yapan Staj Sigortası Mağdurları Dernek Başkanı Ferhat Salman, şunları söyledi;

“Biz çocuk yaşlarda sanayinin en küçük kuruluşundan en büyük kuruluşuna hatta devlet kuruluşlarında alın terimiz ile mesailere bırakılarak bir işçi bir emekçi olarak çalıştırıldık.

Bize devletimiz sigorta numarası verdi bu senin geleceğin bunu kaybetme bile denildi biz çocuktuk yaşıtlarımız çalışmanın iş hayatının ne olduğunu bilmediği zamanlarda torna tezgahlarının kaynak atölyelerinin ve benzeri bir çok üretim araçlarının başında mesai saati olmaksızın çalıştırıldık biz emek verdik alın teri döktük canla başla bu ekonominin çarklarını çevirdik. Geldiğimiz ve yaşadığımız süreçte e devlette ve sosyal güvenlik kurumundaki işe giriş tarihi yazan başlangıç numarasının emekliliğe faydası olmadığını öğrendik.”

“BAŞLANGIÇ SAYILMASI, MADDESİ EKLENMELİ”

“Bugün avukat, doktor ve hatta yurt dışındaki gurbetçi Türk’ün tüm stajları SGK’ca emeklilik için başlangıç sayılmakta” diyen Salman, “Bu ülkenin öz ve öz evlatları olarak bizlerin emekleri alınterleri stajyerliği ve çıraklığı giriş sayılmamaktadır. Çözüm çok kolay ve nettir; 5510 sayılı 1999 öncesi hakların teslim edildiği sosyal güvenlik yasanın içerisine bir madde ile stajyer ve çırakların başlangıç tarihlerinin borçlanılarak sigorta tarihlerinin başlangıç sayılması maddesinin eklenmesidir. Bir kez daha inançla aziimle haykırıyoruz!” şeklinde konuştu.

“8 YILDIR DİLE GETİRDİK”

EYT sorununu 8 yıldır dile getirdiklerini belirten CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın’ın da, şöyle konuştu;

“O günün başbakanı ‘Ben görevdeyken, asla olmaz böyle birşey yapmayız’ dedi. Ancak günün sonunda müjdeyi verdi. Şu anda yasalaşmasını bekliyoruz.

2 milyon 250 bin yurttaşımız bundan yararlanacak. Analarının ak sütü gibi helal olsun. Bu haktan sizlerin de yararlanması gerekiyor. Konuyu sayın genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na ilettik. Sağolsun hiç uzatmadan gündeme alıp, gündeme getirdi.

Bizler, mecliste gündeme getirdik. Soru önergesi ve araştırma önergesi verdik. Bu konunun takipçisiyiz. Önümüzde en geç 5 yada, 4 ay sonra bir seçim var. Seçim sürecine girerken de, herkese bir takım vaadler yapılıyor, dağıtılıyor. Bir takım, düne kadar ‘yapmayız, yapmayız’ dediklerini iktidar yapıyor. Bizde staj mağdurlarının bu hakkını savunarak, en geç seçim kararı alınana kadar mecliste yasalaşması için mücadele edeceğiz.”

“HAKLILAR, HAKLARI TESLİM EDİLMELİ”

CHP Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ise, “EYT dışı bırakılan staj ve çıraklık mağdurları haklılar, hakları teslim edilmeli” ifadelerini kullandı.

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