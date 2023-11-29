Suç makinesi karı-koca! Dosyada yok yok…

Kuşadası polisi Davutlar Mahallesi’nde bir eve düzenledikleri baskında 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.E. ile, 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan karısı N.E.. yakalandı. B.E. ve N.E.'nin ayrıca bir çok suçtan arandığı da tespit edildi.

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Aranan kişilere yönelik çalışma yapan Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Davutlar Mahallesi'nde bir evde çeşitli suçlardan aranan isimlerin saklandıklarını belirledi.

Eve yapılan baskında B.E. ve N.E. isimli çift yakalanarak gözaltına alındı. Sorgulamasında koca B.E.'nin 28 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu, ayrıca çocuğun kaçırılması ve alıkonulması, fuhuşa teşvik, hırsızlık, ateşli silah kaçakçılığı, hükümlü ve tutuklunun kaçmasına yardımcı olma, yaralama ve hakaret suçlarından arandığı belirlendi.

KARISI ÖLDÜRME SUÇUNDAN ARANIYORDU

Evde yakalanan N.E. isimli kadının ise yapılan sorgulamasında kasten öldürme suçundan arandığı ve 30 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi. B.E. ile N. E. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.