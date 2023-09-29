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Sucular isyanda…

Her semtte başka su fiyatı vatandaşın tepkisine neden olurken, damacana su satıcıları da dertli... SÖZCÜ TV'den İlayda Çolakoğlu'nun haberi...

Yayınlanma: 12:19 - 29 Eylül 2023 Güncellenme:
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Açlık sınırı 13 bin TL'yi, yoksulluk sınırı 43 bin TL'yi aştıİlginizi ÇekebilirAçlık sınırı 13 bin TL'yi, yoksulluk sınırı 43 bin TL'yi aştı
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