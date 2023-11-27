Tanker çarptı, 4 çocuk annesi öldü
Tekirdağ'da yolun karşısına geçerken akaryakıt tankerinin çarptığı Jale Yörük yaşamını yitirdi.
Kaza, sabah saatlerinde Tekirdağ’ın Saray ilçesinde meydana geldi. Çerkezköy’de, fabrikada çalışan, 4 çocuk annesi Jale Yörük’e, yolun karşısına geçerken, G.K.’nin kullandığı akaryakıt tankeri çarptı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybettiği belirlenen 45 yaşındaki Yörük’ün cenazesi, Tekirdağ Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Polis, tanker sürücüsü G.K.’yi gözaltına alıp, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)