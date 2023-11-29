Tarihi okulu yıkma planı Danıştay’a takıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı AKP'li Edip Uğur’un döneminde imar planı değişikliği ile tarihî Altıeylül Ortaokulu’nun yıkılmasına ve burasının ticari alan gösterilmesine karşı 6 yıl önce açılan davada, Danıştay'dan iyi haber geldi. Yüksek Mahkeme, okulun yıkılamayacağına hükmetti.

Halil ATAŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP eski Altıeylül İlçe Başkanı Yusuf Yüksel ve avukat Ersin Dinçkal, Altıeylül Ortaokulu’nun yıkılması ve yerine AVM yapılması için AKP’li belediyenin imar planı değişikliği kararına karşı 6 yıl önce açtıkları davayı kazandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı AKP’li Edip Uğur döneminde, tarihi Altıeylül Ortaokulu’nun yıkılarak yerine AVM projesi yapılması kararının durdurulması için, 6 yıl önce açılan davada, Balıkesir İdare Mahkemesi, okul binasının yıkılamayacağına hükmetti.

Büyükşehir Belediyesi avukatları Bursa Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz etti. Bölge İdare Mahkemesi de yerel mahkemenin kararını yerinde bularak yapılan itirazı reddetti.

Büyükşehir Belediyesi avukatları bu kez de kararı Danıştay’a taşıyıp, itirazda bulundu. Tartışmalı projeye son noktayı koyan Danıştay, Altıeylül Ortaokulu binasının yıkılamayacağına karar verdi.

“TARİHİ ESER RAPORU TUTULDU”

O dönemde projeye karşı dilekçe verdiklerini ve hiçbirinin ciddiye alınmadığını ifade eden eski CHP Altıeylül İlçe Başkanı Yusuf Yüksel, “Dava sürecini takip ettik. Avukatımız Ersin Dinçkal, sonucun takipçisi oldu.

İzmir Müzeler Müdürlüğü’nden heyetler geldi. Altıeylül Ortaokulu binasının tarihi eser olduğu, yıkılmaması gerektiği konusunda rapor hazırladılar. Rapor sonuç verdi ve biz davayı kazandık” dedi.

“ÇABALARINDAN DOLAYI KUTLUYORUM”

CHP Balıkesir 24. Dönem Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş de, “Altıeylül Ortaokulu çok eski ve kimliği olan bir okul. Yusuf Bey’i çabalarından dolayı kutluyorum” diye konuştu.

ALTIEYLÜL ORTAOKULU HAKKINDA

Okulun bulunduğu sahada önceden Sakizade ve Alaybey medreseleri vardı. Bu medreseler arka arkaya kurulmuş olup, tarihi vazifelerini ifa etmiş ve sonradan birçok işlerde kullanılmışlardır.

Medreselerin kaldırılmasından sonra bir müddet göçmenlere mesken vazifesi görmüş, sonra da askeri hizmetlere devredilmiş. 1930 ve 1931 yılları arasında okul inşa ve ikmal edilmiş.

Bina anaokulu olarak yapılmışsa da o yıl anaokullarının lağvedilmesi üzerine, ilkokul olarak kullanımı kararlaştırılmış ve şehrin kurtuluş tarihi olan Altıeylül adı verilmiş. Okul son olarak Altıeylül Ortaokulu olmuş.