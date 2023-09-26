Tartıştığı akrabasının hayvanlarını vurdu
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde akılalmaz bir olay yaşandı. Kavga ettiği akrabası N.G.'ye silahla ateş eden ancak isabet ettiremeyen N.T. öfkesini N.G.'nin ahırındaki hayvanlardan çıkardı...
Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde yaşayan ve aralarında miras nedeniyle anlaşmazlık bulunan N.G. ile akrabası N.T. arasında Kertme Mahallesi’nde tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine N.T’nin tabancanı çekerek N.G’ye peş peşe ateş etti. Olay yerinden kaçan N.G, kurşunların hedefi olmaktan kurtuldu.
Bunun üzerine öfkesi dinmeyen N.T, N.G’ye ait ahıra giderek 3 büyükbaş hayvanı tabanca ile ateş ederek öldürdü.
N.G’nin ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri N.T. yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. (AA)