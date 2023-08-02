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Temizlik yapılan tanker patladı: 3 yaralı

Osmaniye Sanayi Sitesi'nde, oto yıkama dükkanında tanker temizliği sırasında meydana gelen patlamayla birlikte yangın çıktı. Yangın ekipler tarafından söndürülürken, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yayınlanma: 14:30 - 02 Ağustos 2023 Güncellenme:
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Osmaniye’de oto yıkama ve yağlama servisinde meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.

Sanayi Sitesi Egzozcular Sokak’taki işletmede, atık yağların depolandığı bölümde henüz bilinmeyen nedenle patlama yaşandı.

Üç kişinin yaralandığı patlamanın ardından iş yerinde çıkan yangın, park halindeki 2 tanker ve 1 otomobile sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 3 kişi, ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Oto yıkama ve yağlama servisi ile araçlardaki yangın da itfaiyenin 1 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.

İş yeri ve araçlarda hasara neden olan patlamanın sebebi araştırılıyor.  (AA)

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