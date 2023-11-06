Tolga Şardan için tahliye kararı
"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında geçtiğimiz hafta tutuklanan gazeteci Tolga Şardan, hakkında tahliye kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, T24 isimli internet sitesinde 31 Ekim’de yer alan, gazeteci Tolga Şardan’ın “MİT’in Cumhurbaşkanlığına sunduğu ‘yargı raporu’nda neler var?” başlıklı yazısının içeriğinde “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçunun unsurlarını oluşturacak nitelikte söz ve beyanlar bulunduğunu değerlendirerek, resen soruşturma başlatmıştı.
Soruşturma kapsamında Ankara’daki evinde gözaltına alınan Şardan, sevk edildiği hakimlikçe 1 Kasım günü tutuklandı.
Avukatların tutukluğa itirazı üzerine mahkeme Tolga Şardan için tahliye kararı verdi. İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği, Şardan için yurtdışı yasağı ve adli kontrol şartı getirdi. Tolga Şardan, tutuklama kararının ardından Ankara’dan İstanbul’a getirilmişti.
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