Trabzon’da görüldü! Prof: Ender bir olay

Trabzon'un yüksek kesimlerinde yaşayan bir çiftçi, evinin önünde çift başlı yılan görüntüledi. Görülen çift başlı yılan hakkında Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ufuk Bülbül açıklamalarda bulundu.

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Trabzon’un Birlik Mahallesi’nde yaşayan bir çiftçi eton zeminde gördüğü çift başlı yılanı cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Prof. Dr. Ufuk Bülbül, bu zehirsiz yılan türünün Latince adının ‘Coronella austriaca’ olduğunu belirtti.

Çift başlı yılan türlerine ilişkin çalışmalar yürüten KTÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ufuk Bülbül, eline ulaşan görüntüleri inceledikten sonra hayvanlardaki ikinci başın genetik bozukluk, kimyasal veya çevresel etkiler nedeniyle olabileceğini söyledi.

“ENDER GÖRÜLEN BİR OLAY”

Prof. Dr. Bülbül, “İlginç bir durum çünkü doğada çok yaygın görülmüyor. Normalde tek bir embriyo ikiye bölünerek ikizler meydana gelecekken bu aşamada tam bölünememe sonucu belli bir parçanın birleşik kalması gibi durumlarda oluşabiliyor. Bazen de tam tersine iki ayrı embriyonun ayrı ayrı gelişmesi yerine birleşerek bazı organlarının 2 tane ve yapışık olması şeklinde ortaya çıkabilen bir bozukluk bu. Türkiye’de ve bölgemizde böyle durumlara pek rastlamıyoruz. Bu, ender görülen bir olay” dedi.

“İNSANLARDA DA GÖRÜLEBİLİR”

Çift başlı canlıların beslenme sorunu yaşadığı için özel bakım gerektirdiğini belirten Prof. Dr. Bülbül, “Latince adı ‘Coronella austriaca’ olan, ‘Taçlı’ yılan da denilen zehirsiz bir yılan türü. Genç bir birey olduğu görülüyor. Bu hayvan iki başlı olduğu için beslenme sorunları yaşayabilir. Her iki başı da farklı yöne doğru yönelmek istiyor. Aynı avla karşılaştıklarında bile iki ayrı baş, avı yemeye çalışır. Özel bakım gerektiren ve doğada yaşaması zor olan bir canlı. Çift başlılık insanlarda da görülebilir. İnsanlarda genetik bozuklukla doğan ve ilgiye muhtaç olan çocuklar da oluyor. Bunlar da bakıma muhtaç hayvanlar” diye konuştu.

“RAHATSIZ ETMEMEYE ÇALIŞIN”

Prof. Dr. Bülbül, “Tek başlı da çift başlı da olsa bu hayvanlar, insandan korkuyor. Ama doğal ortamlarına girdiğimiz için ister istemez insanlar karşılaşıyor. Bunları rahatsız etmemeye, yaklaşmamaya, tutmamaya çalışmalıyız. Savunma davranışı olarak ısırabilir. Zehirsiz de olsa acıtabilir, enfeksiyona neden olabilir.” ifadelerini kullandı. (DHA)

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