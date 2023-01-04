Trafikte kadınların peşine düştü, 120 kilometre hızla çarptı: Zorba taksici yakalandı

İstanbul’da gece otomobilleriyle evlerine giden iki kadının peşine takılan bir taksici adeta dehşeti yaşattı. 120 kilometre hızla giden kadınların aracına peş peşe çarpan taksici, devriye polisinin durumu fark etmesiyle kaçtı. Polis ekiplerinin kameradan belirlediği o şüpheli yakalandı.

Habip ATAM

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Kadıköy'de arkadaşlarına giden Yıldız S. 30 Aralık'ta başka bir arkadaşıyla saat 03.00 sıralarında evine dönmek için yola çıktı. İki kadın araçla seyir halindeyken peşlerine bir taksi takıldı. Taksici E-5 üzerinde bir süre takip ettiği araca arkadan çarptı.

Çevrenin ıssız olması sebebiyle durmaktan korkan Yıldız S. ve arkadaşı yollarına devam etti. Taksicinin takip ettiğini gören iki kadın gaza basarak çığlıklar içerisinde hızlandı. Göztepe'ye doğru sapan araca taksi sürücüsü bir kez daha çarptı.

120 KİLOMETRE HIZLA GİDERKEN 4 KEZ ÇARPTI

Ne yapacaklarını şaşıran kadınlar, polisi ararken, gözü dönmüş taksici 100-120 kilometre hızla ilerlerken, öndeki araca 4 kez daha çarptı.

POLİS DURUMU FARK ETTİ

Çarpma sırasında Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde devriye görevi yapan polis ekibi durumu fark etti. Hemen harekete geçen ekipler, aracın peşinde düştü. Polisi gören taksici kaçarken, Yıldız S. ve arkadaşı dakikalarca süren kovalamacadan, polis ekiplerinin durumu fark etmesi sayesinde kurtuldu.

POLİS ŞÜPHELİYİ TESPİT ETTİ

Yıldız S. yaşadıkları şoku sosyal medyada da paylaştı ve korku dolu anları anlattı. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, KGYS (Kent Güvenliği Yönetim Sistemi) kameraları üzerinden inceleme yaptı. Önce taksinin plakasını belirleyen polis, ardından şüphelinin kimliğini tespit etti.

63 SUÇ KAYDI

Polisin kimliğini belirlediği kişinin R.Ş. olduğu anlaşıldı. R.Ş. düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin 35'i oto hırsızlıktan toplam 63 suç kaydı olduğu anlaşıldı. Emniyete götürülen şüpheli bugün adliyeye gönderilecek.