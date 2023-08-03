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Traktör devrildi, belediye başkanının yeğeni öldü

Sakarya'da 26 yaşındaki Talha Mücahit Tan, tarladan dönerken kullandığı traktörün devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi. Tan'ın, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin yeğeni olduğu öğrenildi.

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Traktör devrildi, belediye başkanının yeğeni öldü

Kaza, dün akşam saatlerinde, Geyve ilçesi Çengel Mahallesi’nde meydana geldi. Tarladan dönen Talha Mücahit Tan’ın kontrolünü kaybettiği traktör yoldan çıkıp devrildi. Sürücü Tan, ters dönen traktörün altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Talha Mücahit Tan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Tan’ın cenazesi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi’ne kaldırıldı. 26 yaşındaki Talha Mücahit Tan’ın Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin yeğeni olduğu öğrenildi. (DHA)

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