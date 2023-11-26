Trakya’da kar yağışı etkili olmaya başladı

Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Edirne ve Kırklareli'nde Bulgaristan sınırına yakın bölgelerde görülen yağış bölgeyi beyaza bürüdü. Tekirdağ'ın yükseklerinde de kar yağışı etkili oldu, soğuk hava dalgasının İstanbul yönünde ilerlemesi bekleniyor.

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Trakya’da kar yağışı etkili olmaya başladı, trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Karayolları ekipleri, sınır kapısı yolunda kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına başladı.

SICAKLIK 2 DERECE

Kırklareli’nde, Demirköy ve Kofçaz ilçeleri ile Bulgaristan’a ulaşımı sağlayan Dereköy Sınır Kapısı çevresinde kar yağışı etkili oldu. Karayolları 15. Şube Şefliği ve İl Özel İdaresi ekipleri, yoğun yağışın ulaşımı etkilememesi için kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Kent merkezinde ise hava sıcaklığı 2 derece olarak ölçüldü.

Tekirdağ’ın yüksek kesimlerinde de kar yağışı görüldü ve bölge beyaza büründü. Trakya’nın çeşitli bölgelerinde kar yağışının etkili olduğu ve karayolları ekiplerinin önlem aldığı bildirildi. Soğuk havanın İstanbul yönünde ilerlemesi bekleniyor. (AA)

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