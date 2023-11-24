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TSK’dan Irak’ın kuzeyine hava harekatı: 17 hedef imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlediğini açıkladı. Harekatta 17 hedef imha edildi.

Yayınlanma: 21:19 - 24 Kasım 2023 Güncellenme:
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TSK’dan Irak’ın kuzeyine hava harekatı: 17 hedef imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatı düzenledi. Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) ‘Azimliyiz, kararlıyız!’ notuyla duyurduğu harekatta terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 17 hedef imha edildi.

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