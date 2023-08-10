Türkiye’nin 9 günlük yangın bilançosu belli oldu

Ülke genelinde 1- 9 Ağustos tarihleri arasında 148 orman yangını çıktı, 175 hektar alan zarar gördü. Hava araçları 514 saat uçuş yapıp, 4 bin 863 ton su atarak, alevlere müdahale etti. Geçen yıl aynı dönemde çıkan 89 orman yangınında 207 hektar alan zarar gördü.

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Aşırı sıcakların etkili olduğu yurt genelinde, çeşitli nedenlerle orman yangınları çıktı.

Yangınlarla mücadelede, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü envanterinde bulunan tüm kara ve hava araçları ile iş makineleri kullanıldı.

Orman teşkilatının yan sıra Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve İçişleri Bakanlığı’na ait hava araçları da rezerv güç kapsamında çalışmalara destek verdi.

Ayrıca, emniyet, jandarma, sivil toplum kuruluşları, orman yangın gönüllüleri ve belediye ekipleri de yangınla mücadele çalışmalarında yer aldı.

Bu yıl 19’u fiilen görevde, 2’si rezerv olmak üzere 21 yangın söndürme uçağı ve 63’ü fiilen görevde, 31’i de rezerv güç olmak üzere toplam 94 helikopter orman yangınlarına mücadele edebiliyor.

Su atar hava araçlarının yanı sıra idari amaçla da 6 helikopter ve 2 uçak ile 8 insansız hava aracı envanterde yer alıyor.

Rezerv olan 31 helikopter, gerekli hallerde MSB ve İçişleri Bakanlığı’ndan temin ediliyor.

Hava araçlarının su atma kapasitesi, zaman içerisinde gelişti. 2000’li yılların başında 85 ton, 2021’de 154 ton olan anlık su atma kapasitesi, bugün itibarıyla 299 tona çıkartıldı.

Bir yılda envantere 225 arazöz, 173 ilk müdahale aracı, 181 iş makinesi dahil edildi. Bu yıl 560 arazöz, 786 iş makinesi, 2 bin 454 ilk müdahale aracıyla karadan yangınlara müdahale ediliyor.

9 GÜNDE 175 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

1-9 Ağustos tarihleri arasında geçen yıl 89 orman yangını çıkarken, 2023'ün aynı döneminde bu sayı, 148 oldu.

Aynı dönemde geçen yıl 140, bu yıl 183 orman dışı yangın çıktı. 9 günde çıkan 148 orman yangınında, 175 hektar alan zarar gördü. Geçen yıl aynı dönemde çıkan 89 orman yangınında ise 207 hektarda zarar oluştu.

Geçen yıl 1 Ocak- 9 Ağustos tarihleri arasında 1203 orman yangını çıkarken, bu sene sayı 1221 olarak gerçekleşti. Geçen yıl çıkan yangınlarda 8 bin 366 hektar, bu yıl ise 7 bin 908 hektar alan zarar gördü.

4 BİN 863 TON SU İLE MÜDAHALE EDİLDİ

1-9 Ağustos’ta çıkan orman yangınlarında, hava araçları 514 saat uçuş yaparken, geçen yıl bu sayı 480 olarak kayıtlara geçti.

Hava araçları yangınları söndürebilmek için 1451 sorti yaparken, geçen yıl bu sayı 1230 olarak kaydedildi. 1-9 Ağustos’ta çıkan 148 orman yangınına 4 bin 863 ton su ile müdahale edildi. Geçen yıl aynı tarihte çıkan 89 orman yangınına ise 3 bin 812 ton su atıldı. (DHA)

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