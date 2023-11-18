Türkiye’ye getirilen Gazzeli 26 hastaya kanser teşhisi

Türkiye'ye getirilen Gazzeli 27 hastanın teşhislerinin kesinleştiğini ve tedavilerinin devam ettiği bildirildi. 26'sına kanser teşhisi konuldu.

Sozcu.com.tr

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İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze’den Türkiye'ye getirilen 27 hastanın teşhisleri konuldu, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavilerine başlandı.

Gazze'den Türkiye’ye getirilen hastaların tetkik ve tedavi süreçleri Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde devam ediyor. Hastaların 26'sına kanser teşhisi konuldu. Gazzeli hastalardan 12'sinin kadın, 2'sinin 18 yaşından küçük olduğu belirtildi.

BİRİNDE GENETİK KAN HASTALIĞI VAR

18 yaşından küçük hastalardan birinde yumuşak doku kanseri, diğerinde ise genetik bir kan hastalığı tespit edildi. Erişkin hastaların 8'inde meme kanseri, 4'ünde ileri evre akciğer kanseri, 3'ünde yumuşak doku kanseri, 2'sinde kalın bağırsak kanseri, 1'inde safra yolları kanseri, 1'inde mesane kanseri, 1'inde böbrek kanseri, 1'inde mide kanseri, 1'inde lenf kanseri, 1'inde lösemi, 1'inde cilt kanseri ve 1 beyin kanseri saptandı.

İKİSİ YOĞUN BAKIMDA

Hastaların tedavi süreçlerinin alanlarında uzman doktorlar tarafından yürütüldüğü belirtildi. İki hastanın, diğer bazı yan hastalıkları da göz önünde bulundurularak, yoğun bakım ünitesinde yakın takip altında tutulduğu bilgisi verildi.