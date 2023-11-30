Üç aylar ne zaman? 2024 yılında Regaip, Berat, Miraç Kandili ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvim ile birlikte üç ayların ne zaman başlayacağı belli oldu. Recep ayı ile başlayan mübarek üç aylara Ocak ayı içerisinde girmiş olacağız. Üç aylar, 2024 yılında Receb ayının ilk günü olan 12 Ocak 2024 tarihinde başlayacak.

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Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan bir zaman dilimi için söylenen üç aylar Hicri takvime göre belirleniyor. Üç aylar, İslam toplumunda özel bir öneme sahiptir ve ibadet, dua, sadaka verme, oruç tutma ve manevi olarak kendini daha fazla ibadete verme gibi ibadetlerin yoğunlaştığı bir dönemi temsil eder.

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üç aylar, 2024 yılında Receb ayının ilk günü olan 12 Ocak 2024 tarihinde başlayacak. Şaban ayı ise 11 Şubat tarihinde başlayacak.

Üç ayların başlangıcından önce ilk kandil olan Regaib Kandili 11 Ocak 2024 Perşembe gecesi olacak.

Miraç Kandili 6 Şubat 2024 Salı günü, Berat Kandili ise 24 Şubat 2024 Pazartesi günü idrak edilecek.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2023 Ramazan ayı, 11 Mart 2024 tarihinde başlayacak. 9 Nisan 2024 tarihinde de sona erecek.