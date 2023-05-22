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Ümit Özdağ’dan Sinan Oğan açıklaması

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda oyların yüzde 5,17'sini alan Sinan Oğan ikinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ' kendi politik tercihi, bizi temsil etmiyor' dedi.­

Yayınlanma: 17:37 - 22 Mayıs 2023 Güncellenme:
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Ümit Özdağ’dan Sinan Oğan açıklaması

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek vereceğini duyurdu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Sinan Oğan’ın açıklamasının ardından yaptığı paylaşımda “Sayın Sinan Oğan'ın açıklaması sadece kendi politik tercihidir. Bu açıklama Zafer Partisi'ni temsil etmemekte ve bağlamamaktadır. Zafer Partisi adına açıklama yarın saat 11.00'de benim tarafımdan yapılacaktır” dedi.

 

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