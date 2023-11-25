Üniversiteli genç, KYK yurdunda ölü bulundu
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde öğrenci olan Elif Coşkun, kampüs içine bulunan KYK yurdundaki banyoda ölü bulundu.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ağız ve Diş Sağlığı bölümünde birinci sınıf öğrencisi olan 18 yaşındaki Elif Coşkun, kampüsteki KYK’ya bağlı Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdu D blok 5 kattaki banyoda ölü bulundu.
Genç kızın arkadaşlarının haber vermesi üzerine yurda gelen polis ve sağlık ekipleri, banyoda inceleme yaptı.
İlk belirlemelere göre Coşkun’un kendisini, bornozunun kuşağıyla asarak yaşamına son verdiği açıklandı.
Olay yerine hayatını kaybeden genç kızın kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsiden sonra tespit edileceği belirtildi.
Çorumlu olan ve bu yıl üniversiteye başlayan genç kızın odasında inceleme yapan polisler, Elif Coşkun’un arkadaşlarının bilgisine de başvurdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.